​Ministrul Sănătății german își sondează șansele la funcția de cancelar. Este pregătit Partidul Creștin-Democrat pentru un președinte homosexual?

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Ceapa este recunoscută ca fiind o legumă extrem de sănătoasă, în ciuda mirosului neplăcut. Cu siguranţă, nu te-ai fi gândit vreodată că ceapa are atâtea proprietăţi benefice organismului. De ce este bine să mâncăm, în medie, o ceapă pe zi şi la ce ne...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Este un spectacol despre acceptarea istoriei, o istorie pe care mulți vor s-o șteargă cu radiera, de parca nu ar fi existat. Momentul în care acceptăm ceea ce a fost și cine suntem, este momentul în care începe vindecarea noastră. Spectacolul descrie existența unor oameni...

Află cum va fi noul an conform previziunilor chinezești. Se anunță un an plin de reușite, în care planurile vor fi duse la bun sfârșit, însă provocările vor fi pe măsură. Veți trece prin probe destul de dificile și veți face tot posibilul pentru a ajunge la...

Spahn și Maischberger au vorbit, de asemenea, despre faptul dacă este încă o contradicție, astăzi, să fii gay, catolic și conservator. Spahn a spus ca factorul decisiv în a crede nu este doar instituția bisericii și că, dacă are îndoieli, el va rezolva lucrurile cu altcineva: „Este evident ca bunul Dumnezeu m-a făcut așa, încât trebuie să fi gândit ceva”.

Faptul că biserica sa consideră homosexualitatea un păcat și respinge „căsătoria pentru toți” îl întristează, dupa cum a spus in interviul „Dumnezeu mă ia așa cum sunt”, acordat Zeit online.

În cursa pentru președinția Partidului Creștin-Democrat german, ministrul Sănătății, Jens Spahn, este numărul doi dupa Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord-Westafalia. Ultimul a fost taxat puternic în contextul focarului de Covid-19 de la firma de procesare a cărnii, Tönnies, unde au fost afectați și mulți români. Acum, există informații că Spahn are ambiții și mai sus, sondându-și șansele de a deveni cancelar, la alegerile din septembrie 2021. Actuala criză de sănătate i-a dat ocazia să se profileze. Este însă oare CDU un partid pregătit pentru a lansa un homosexual în cursa pentru cancelar?

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

Grupul bancar elveţian Credit Suisse şi unul dintre foştii săi directori au fost puşi sub acuzare de procurorii elveţieni pentru eşecul de a preveni spălarea de bani în cazul unei reţele...

Poliţia britanică a arestat patru băieţi şi o fată, cu vârste de 13 şi 14 ani, sub bănuiala de conspiraţie pentru comiterea unei crime, în cadrul anchetei asupra morţii...

