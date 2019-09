​VIDEO / Atac armat în vestul Texasului. Cinci persoane au murit, inclusiv atacatorul, iar 21 au fost rănite

Un bărbat alb, de aproximativ 30 de ani, care era cunoscut poliției, a omorât patru persoane și a rănit alte 21 sâmbătă într-un atac armat între orașele Midland și Odessa, din vestul Texasului, relatează Reuters.



Suspectul a deturnat o mașină poștală și a deschis focul asupra ofițerilor de poliție, șoferilor și clienților înainte să fie împușcat în fața unui complex cinematografic din orașul Odessa, a spus poliția.

Autoritățile au crezut inițial că sunt doi atacatori care conduc două autovehicule, dar șeful Poliției din Odessa Michael Gerke a spus într-o conferință de presă, sâmbătă seară, că el crede că este un singur atacator.

Atacatorul se îndrepta dinspre Midland spre Odessa când a fost oprit pe autostradă, a spus Gerke. Acesta l-a împușcat pe ofițerul de poliție și apoi s-a îndreptat spre Odessa. Acesta a mers spre magazinul Home Depot și a deschis focul asupra trecătorilor.



LIVE SHOOTING VIDEO: Listen to the CHILDREN in this clip. They witnessed the shooting in #Odessa

