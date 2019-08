​VIDEO REZUMAT / Napoli, victorioasă pe terenul Fiorentinei, scor 4-3

​Formaţia Napoli, cu fundaşul Vlad Chiricheş rezervă, a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Fiorentina, în prima etapă a campionatului Italiei.



Pentru Napoli au marcat Mertens (38), Insigne (43-penalti, şi 67) şi Callejon (56). Golurile echipei Fiorentina au fost înscrise de Pulgar (9 - penalti), Milenkovic (52) şi Kevin Boateng (65), potrivit News.ro.

Aici poți urmări rezumatul partidei dintre Napoli și Fiorentina.

Au avut loc sâmbătă, în prima etapă din campionatul Italiei:

Parma vs Juventus 0-1

Fiorentina vs Napoli 3-4

Au rămas de disputat în prima etapă din Serie A:

Duminică

19:00 Udinese vs AC Milan

21:45 AS Roma vs Genoa

21:45 Cagliari vs Brescia

21:45 Sampdoria vs Lazio

21:45 Spal vs Atalanta

21:45 Torino vs Sassuolo

21:45 Verona vs Bologna

Luni, 21:45: Inter vs Lecce.