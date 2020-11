„Заказ №78” - „călăul românofob” cere lipsirea diasporei de dreptul de vot

În imagini vedeţi sentinţa emisă de Puşcaş la 5 iunie 1979 în privinţa a doi poliţişti din Cahul, dintre care unul de 38 de ani, tată a doi copii minori. În baza unor formulări arbitrare, cum ar fi „luptă insuficientă cu furturile averii socialiste”, Puşcaş i-a condamnat la MOARTE, prin ÎMPUŞCARE, fiindu-le incriminată dispariţia unui butoi cu vin şi a unuia cu spirt de la una din fabricile de vinuri din Cahul! Soţia poliţistului în vârstă de 38 de ani după sentinţa lui Puşcaş şi-a ieşit din minţi! Ce să-i faci? Aşa erau timpurile! Sub sentinţă vedeţi insripţia „Заказ №78” („comanda nr.78”) (oare de la cine a fost comanda?) şi că sentinţa a fost editată în 150 de exemplare! Probabil pentru ca s-o vadă cât mai mulţi moldoveni, ca să ştie de frică…

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 9 Noiembrie 2020, ora: 08:29

Marte si Venus fac opozitie in prima zi a saptamanii si creeza o atmosfera pasionala, fierbinte chiar. Marte este in Berbec si urmeaza sa intre in miscare directa. Simti aceasta energie? Luna este in Leu si aduce si ea putin dramatism. In timp ce Uranus in Taur aduce si el o noapte...