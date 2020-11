„Заказ №78” - „călăul românofob” cere lipsirea diasporei de dreptul de vot

Acum iată că temnicerul sovietic revine. Călăul românofob cu steaua sovietică tatuată pe mâinile murdare de sânge ne vorbeşte de reformă în justiţie, depolitizarea instituţiilor şi scoaterea justiţiei de sub influenţa politicului! Se pare că unii, scoţând călăul pe ecrane, vor să facă din această fosilă sovietică erou al reformelor europene în Moldova. Probabil acei „unii” vor la fel de mult binele acestui biet popor, ca şi Puşcaşul atunci când emitea sentinţa de condamnare la moarte acelui poliţist din Cahul, lăsându-i copiii orfani! Eu zc că timpurile temnicerilor sovietici a trecut! A venit timpul LUSTRAŢIEI, fără de care acest colţ de ţară nu poate merge înainte! Nu trebuie să permitem acestor fosile ale trecutului sovietic să ne mai omoare sau intimideze cu răspundere administrativă sau penală, doar pentru că… suntem români.

Republicanii erau chiar mai fascişti decât „Ravnopravie” a lui Klimenko, ura faţă de români şi tot ce nu are origini sovietice era debordantă la ei! Imediat după alegerile din ’94 Puşcaş a fost numit ministru în Guvernul agrarian românofob Sangheli, iar după funcţia de ministru a obţinut direct funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, deja a Republicii Moldova.

În imagini vedeţi sentinţa emisă de Puşcaş la 5 iunie 1979 în privinţa a doi poliţişti din Cahul, dintre care unul de 38 de ani, tată a doi copii minori. În baza unor formulări arbitrare, cum ar fi „luptă insuficientă cu furturile averii socialiste”, Puşcaş i-a condamnat la MOARTE, prin ÎMPUŞCARE, fiindu-le incriminată dispariţia unui butoi cu vin şi a unuia cu spirt de la una din fabricile de vinuri din Cahul! Soţia poliţistului în vârstă de 38 de ani după sentinţa lui Puşcaş şi-a ieşit din minţi! Ce să-i faci? Aşa erau timpurile! Sub sentinţă vedeţi insripţia „Заказ №78” („comanda nr.78”) (oare de la cine a fost comanda?) şi că sentinţa a fost editată în 150 de exemplare! Probabil pentru ca s-o vadă cât mai mulţi moldoveni, ca să ştie de frică…

În imagini vedeţi una din operele de căpătâi ale Puşcaşului, Instrucţiunea care a fost aprobată la 14 martie 1989 de autorităţile RSSM, sub care apare în calitate de semnatar şi Puşcaş, alături de Voronin. Instrucţiunea a fost elaborată pentru a intimida acţiunile stradale care luau amploare la Chişinău şi cereau alfabet latin, limbă română şi independenţă faţă de URSS. Aceasta a servit ca bază pentru atragerea la răspundere administrativă şi penală a moldovenilor deşteptaţi. O măsură de reprimare şi contracarare a Marilor Adunări Naţionale.

Victor Pușcaș este un personaj extrem de controversat, în pesa vremii fiind numit nu altfel de cât „temnicer soviectic.” In 2016 în presa a fost publicată o amplă investigație jurnalistică referitoare la trecutul de torționar al „vedetei presei pro-rusești” din Moldova.

„Privind participarea la TV-8, Jurnal-TV, și alte TV a unor persoane din așa-numita diasporă din Italia,Germania, Anglia și alte state, unde locuesc deja de 20-25 de ani, împreună cu toți apropiații și rudele, nu pot înțelege, prin ce contribuie ei la dezvoltarea economiei, agriculturii, construcția drumurilor, oprirea degradării satelor, îmbunătățirea sistemelor de educație, cultură și învățămînt, reparația ...etc, etc,etc. Au făcut ceva de folos societății pe parcursul anilor ? Nimic. Cam ne-am săturat de atâtea sfaturi”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții Constituționale. Acesta este la ora actuală membrul așa numitei comisii „pentru consolidarea statalității și reintegrarea țării” din cadrul Consiliului societății civile pe lângă Igor Dodon, tot el fiind și membrul Comisiei așa numitei comisii „pentru reforma constituționale”.

