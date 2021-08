Британские эксперты обвиняет Всемирную Организацию Здравоохранения о стратегии борьбы с курением

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Autoritățile japoneze au dezvăluit numele a trei cetățeni care nu au respectat măsura de carantina când s-au întors din afara țării, pentru a-i face de rușine în public, informează The Guardian.

Incendiile de vegetaţie din acest an din regiunea siberiană Iacutia din Rusia au produs deja o cantitate record de emisii de carbon. Cu câteva săptămâni înainte de încheierea sezonului au loc de obicei astfel de focare, conform serviciului european de monitorizare prin satelit a...

Trei călugări de la mânăstirea Sfântul David de pe insula Evia din Grecia, au refuzat să fie evacuați din flăcările violente care au cuprins insula din cauza valului de caniculă, relatează The Guardian.

The Guardian.

В новом отчете об усилиях по борьбе с курением во всем мире ВОЗ предупреждает, что многие страны «не обращают должного внимания на новые никотиновые и табачные изделия и не регулируют их должным образом». Британские эксперты раскритиковали это сообщение. Стоит отметить, что Департамент общественного здравоохранения Англии Public Health England (PHE) продвигает вейпинг как инструмент, помогающий курильщикам в борьбе с вредной привычкой. Отвечая на заявление ВОЗ, Мартин Докрелл, руководитель отдела по борьбе с табаком PHE, отметил: «Лучшее, что может сделать курильщик, — это полностью бросить курить. По нашим данным, вейпинг является одним из самых эффективных и доступных средств помощи в этом процессе, особенно для тех курильщиков, которые пытались бросить курить ранее и потерпели неудачу. Благодаря вейпингу около 50 000 курильщиков ежегодно отказываются от курения. Уже доступны очевидные доказательства того, что вейпинг, хотя и небезопасен, гораздо менее вреден, чем курение». Джерри Стимсон, почетный профессор Имперского колледжа в Лондоне и директор агентства, в свою очередь заявил: «ВОЗ в настоящее время стремится реактивировать свой вялые усилие по борьбе против табака, поощряя государства вводить запреты или чрезмерно жесткую политику в отношении более безопасных никотиновых продуктов, что является безответственным и нелогичным шагом. Это приведет к тому, что миллионы продолжат курить, миллионы будут преждевременно умирать и миллионы сигарет будут продаваться». Джон Бриттон, заслуженный профессор эпидемиологии Ноттингемского университета, подчеркнул: «Этот отчет демонстрирует, что, к сожалению, ВОЗ до сих пор не понимает фундаментальной разницы между пристрастием к табакокурению, от которого ежегодно умирают миллионы людей, и зависимостью от никотина, которая не убивает сама по себе». Он также добавил, что позиция ВОЗ, рекомендующая использовать лекарственные никотиновые продукты для лечения зависимости от курения, но выступающая за «запрет потребительских никотиновых продуктов, которые делают то же самое, но лучше», является лицемерной. «ВОЗ права в том, что некурящих, особенно детей, следует ограничить от употребления любых никотиновых продуктов. Но для более чем миллиарда курильщиков табака в мире электронные системы доставки никотина являются частью решения, а не проблемой», - подчеркивает ученый. Специалисты в соседней Украине также подвергли критике позицию ВОЗ. Так, украинский врач Андрей Грибанов отметил, что стратегия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением базируется на двух принципах – запрещай и повышай. Запрещай рекламу, курение в ресторанах и других общественных местах, ограничивай точки продаж и, главное, – повышай как можно выше акцизы и цены. «Результат этой стратегии говорит сам за себя: за 40 лет борьбы с курением – с 1980 по 2020 гг. – количество курильщиков выросло с 721 млн. до 1,1 млрд., т.е. в полтора раза. Возможно, ВОЗ уже пора задуматься о том, что стратегия "запрещай и повышай" совершенно не работает? Но Организация продолжает рекомендовать все новые и новые запреты», - отметил Грибанов. В Республике Молдова, по данным ВОЗ от 2016 года, 25 процентов населения являются курильщиками, а средний возраст начала курения среди жителей страны составляет 18 лет. По последним данным, опубликованным в журнале The Lancet, в 2019 году количество курильщиков в нашей стране выросло и составило 29% населения. «Нынешних мер против курения недостаточно, необходим новый подход, как, например, в Великобритании, Швеции или Японии. В Англии органы здравоохранения поддерживают электронные системы доставки никотина как средство отказа от курения, и в настоящее время они являются наиболее популярным средством помощи при отказе от этой привычки. Смертность, связанная с табаком, в Швеции, где снюс почти заменил курение, является самой низкой в Европе. А в Японии продажи сигарет упали на треть с момента появления на рынке продуктов для нагревания табака», - отмечает молдавский врач-психиатр Алексей Бандатий. В мире около 41 миллиона человек используют электронные сигареты, а еще 19 миллионов - устройства для нагревания табака. Sursa: deschide.md

Британские эксперты обвинили Всемирную Организацию Здравоохранения в том, что она рискует жизнями миллионов людей, призывая правительства принять жесткие меры против вейпинга, сообщает британское издание The Times. Ранее орган общественного здравоохранения ООН заявил, что электронные сигареты вредны и нацелены на то, чтобы сформировать зависимость от никотина у нового поколения, potrivit deschide.md .

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

