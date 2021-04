...Desculţi prin iarba cu... căpuşe

IMPORTANT Căpuşele „preferă” zonele cu piele fină - de obicei, regiunea gambei, gâtului sau toracelui. Acestea se infiltrează în piele, unde pot sta „blocate” până la saturarea completă cu sânge, perioadă care poate dura şase-opt zile. Căpuşa este foarte greu de depistat pe piele, ea devine vizibilă atunci când deja s-a hrănit cu sânge. Înlăturarea căpuşelor în condiţii casnice poate genera complicaţii. Este interzis să o smulgeţi, s-o striviţi sau să o răsuciţi. Riscaţi să-i înlăturaţi doar corpul, iar capul, rămas sub piele, poate provoca infecţii purulente. Se recomandă să mergeţi obligatoriu la medic, de preferat la un chirurg, care va extrage insecta în întregime.

