Alertă! Cod roșu la ambrozie

Aurel Lozan, doctor în biologie, membru al Comisiei privind gestionarea ecosistemelor din cadrul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN), spune că ambrozia devine tot mai numeroasă şi invadează peisajele şi ecosistemele noastre. „Planta este periculoasă nu doar prin polenul alergen, dar şi prin impactul ecologic, social şi economic, inclusiv prin potenţialul de acaparare a habitatelor altor specii. Din păcate, încă nu se înţelege pe deplin impactul negativ, nici viitorul acestei specii”, spune Aurel Lozan. Expertul ne-a pus la dispoziţie şi o fotografie realizată recent pe unul dintre imaşurile din comuna Cosăuţi, raionul Soroca, în care apar două specii invazive, ambele introduse (exotice): ambrozia şi curnuţul, care generează şi vor genera multe probleme. Oamenii din sate, spune Aurel Lozan, nu cunosc bine ambrozia, dar observă tot mai des această buruiană străină pe imaşuri, animalele domestice nu o consumă - ceea ce înseamnă că specia, practic, nu are mecanisme naturale de reglare şi vine abuziv peste alte plante native. La nivelul Uniunii Europene, pe baza înregistrărilor a peste 300 de staţii de monitorizare a polenului, efectuate pe parcursul ultimilor 10-15 ani, au fost realizate hărţi ce arată încărcările de polen în perioade diferite de timp. Am observat că cea mai sensibilă perioadă în Moldova este este 23-31 august, când teritoriul R. Moldova apare marcat, aproape în totalitate, în culoarea roşu-închis, ceea ce înseamnă că încărcătura de polen de ambrozie este de la nivelul moderat la foarte ridicat.

Impact asupra naturii „Ambrozia, ca buruiană, este o catastrofă pentru agricultură: are rădăcină puternică şi tufă mare, adică are „pompă” şi capacitatea de-a suge ce se găseşte în sol şi aer, ceea ce duce la sărăcirea solului. În jurul ei plantele agricole de cultură se transformă în buruieni: mici şi fără recolte bune”, spune Asea Timuş, dr. conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Potrivit expertei, ambrozia foloseşte de două ori mai multă apă decât alte plante. Cel mai mult suferă de ambrozie culturile „pitice în talie”: cerealele, leguminoasele, hrişca, speciile tehnice, în special floarea-soarelui. Într-un studiu recent, un grup de cercetători, în frunte cu Stefan Schindler de la Agenţia Austriacă de Mediu, trece în revistă impactul ambroziei asupra culturilor de primăvară – buruiana poate afecta 10-50% din roadă, iar în situaţii speciale, chiar la 80%. De asemenea, specia colonizează habitatele cu valoare ridicată de conservare, cum ar fi păşunile, comunităţi de plante medicinale şi păduri deschise.

9 Iunie 2020

