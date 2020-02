Iarna nu mai vine de la ruși. Fenomenul ciudat ce se manifestă în România

Fenomenul mai puțin obișnuit care s-a manifestat în această iarnă în România este că nu s-a mai aflat sub influența unor fronturi atmosferice care să vină dinspre Est, cum se întâmpla de obicei, ci a fost afectată de mase de aer dinspre Vest, așa cum se va întâmpla și săptămâna viitoare, când vom resimți efectele furtunii Sabina, a declarat duminică, la Digi24, Florinela Georgescu, director executiv ANM.



Cât de normală este trecerea bruscă de la temperaturi ridicate la viscol și invers?

„Traversăm acum o perioadă în care vremea își schimbă radical aspectul o dată la două-trei zile, dar dacă ne uităm puțin în urmă am avut o foarte lungă perioadă în care, cel puțin din punct de vedere al precipitațiilor, nu s-a întâmplat mai nimic. Nu este bine să avem nici astfel de blocaje atmosferice, așa cum le numim noi, pentru că seceta este instalată în mare parte a țării. Sigur că suportăm destul de dificil și aceste treceri foarte bruște, pentru că ne influențează variațiile de temperatură, apariția precipitațiilor, după o lungă perioadă de lipsă de precipitații. Aceste variații se datorează unor factori la scară europeană, până la urmă. Nu este chiar ieșit din comun acest lucru pe parcursul iernii. Ceea ce aș spune că este mai ieșit din comun pentru iarna pe care o traversăm este faptul că mai tot timpul am avut influențe dinspre Europa de Vest, dinspre Oceanul Atlantic, dinspre Marea Mediterană, foarte, foarte puțin dinspre Câmpia Rusă sau partea de nord a Europei, de acolo de unde ne vin nouă iarna masele de aer mai reci. Aș spune că mai degrabă acest lucru este mai ieșit din comun”, a explicat Florinela Georgescu, la Digi24.

Ultimele două nopți, care au fost foarte geroase în România, se explică prin influența - rară, în această iarnă - dinspre partea de est-nord-est a Europei, a adăugat meteorologul.

Ce fel de vreme urmează?

Vom schimba însă iarăși influența în privința pătrunderii maselor de aer deasupra țării noastre. Vom fi și noi în rând cu toate celelalte țări ale Europei în următoarele zile, sub influența unei furtuni care s-a dezvoltat deasupra Oceanului Atlantic, deja se vorbește de ea, pentru că a adus vânturi foarte puternice în țările Europei de Vest. Sunt deja coduri portocalii și roșii pentru intensificări ale vântului în multe țări europene.

Noi vom fi la extrema sud-estică a acestei furtuni, dar vom avea și noi în următoarele zile din nou intensificări ale vântului. „Furtuna în prezent se intensifică, este în plină evoluție spre Europa, noi suntem la marginea ei, dar îi vom sesiza și noi efectele, nu scăpăm, dar nici nu trebuie să ne panicăm, pentru că nu România va fi una din țările cele mai afectate”, a spus Florinela Georgescu.

Intensificările vântului vor fi factorul cel mai de risc legat de evoluția acestei furtuni deasupra Europei și le vom resimți deja începând de luni după-amiază, mai ales în zonele montane, în partea de vest, nord-vest a teritoriului, la început, apoi și în celelalte regiuni. Va aduce însă această schimbare de mase de aer în zona României o creștere a temperaturilor, dar și apariția din nou a precipitațiilor.

Este însă o diferență față de ce am avut săptămâna trecută, pentru că vom vorbi de ninsoare doar în zonele montane cele mai înalte. În rest, pe fondul încălzirii vremii, așteptăm precipitații mixte, a explicat Florinela Georgescu.

Cum va fi vremea în București

În București, probabil de luni noapte se va simți o intensificare a vântului, vor apărea și precipitațiile, dar cele mai abundente precipitații vor rămâne totuși în partea de vest a țării. În Capitală sunt de așteptat precipitații mixte, dar mai mult ploaie, pe fondul unei încălziri destul de spectaculoase. În următoarele două zile temperatura va crește, nu numai la București, ci cam peste tot în țară, cu cel puțin 10 grade comparativ cu ce am avut în ultimele zile, a spus directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu.

Se termină iarna?

E greu de spus că nu va mai veni niciun episod cu vreme mai de iarnă, pentru că am început să schimbăm aspectul de vreme o dată la două-trei zile. Circulațiile atmosferice sunt foarte rapide în această perioadă. Este posibil ca, după acest episod care va însemna o creștere de temperaturi în următoarele două zile, poate o scădere la jumătatea săptămânii, poate din nou o creștere spre sfârșitul săptămânii - este foarte posibil să continuăm în același stil, ceea ce înseamnă că ar mai putea apărea episoade în care vremea să fie mai rece și precipitațiile sub formă de ninsoare.

Dar atât timp cât continuăm să fim influențați mai degrabă dinspre Vest și Sud decât dinspre Nord și Est aș spune că rămânem, totuși, per ansamblu, într-un regim de vreme mai blândă - a punctat Florinela Georgescu.

De altfel, acestea sunt și estimările pentru următoarele patru săpătmâni, care arată că am putea avea o medie a temperaturilor, în fiecare dintre aceste săptămâni, ușor peste normă și precipitații ceva mai abundente comparativ cu ultimele săptămâni în care aproape au lipsit.

Prognoza meteo - Vreme mai caldă decât normalul, cu posibile episoade severe

Deocamdată, putem spune că este una dintre cele mai călduroase luni februarie din ultimii ani. Luna ianuarie s-a încheiat, de asemenea, urcând în topul celor mai calde luni și, de altfel, continuăm un lung șir de luni peste normalul perioadei.

Anul 2019 a fost la noi în țară cel mai cald de când se fac măsurători meteorologice, iar la nivel mondial al doilea cel mai cald.

Nu ar fi exclus să continuăm în același stil, însă trebuie să spunem că pe durate scurte vremea poate căpăta un aspect mai sever fără să influențeze neapărat mediile la nivelul unei luni. Deci, nu înseamnă că dacă anunțăm o lună februarie sau martie mai caldă decât normal, vremea va fi constant frumoasă și mai caldă decât normalul, a atras atenția Florinela Georgescu, director executiv ANM.