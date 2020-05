În sfârșit au apărut măștile de față cu care poți mânca / FOTO

La începutul lunii, o companie din Houston numită Shut Your Mouth a lansat un site ca să-și vândă propriile măști, fiecare cu un fermoar mic care poate fi deschis când vrei să mănânci sau să bei. „Ne-am întrebat cum am putea să ne ajutăm pe noi și pe oamenii pe care-i iubim?”, au scris cei trei creatori ai măștii pe site. „Așa că am venit cu ideea să facem măști pentru comunitățile noastre, care să protejeze și să țină la distanță.” (Dar compania subliniază și provocarea de a vinde ceva care-i oferă purtătorului senzația de siguranță; ca să intri pe site, trebuie să dai click pe un avertisment prin care accepți că firma nu „e responsabilă pentru orice boală sau accident” care poate avea loc când îți tragi fermoarul în apropierea buzelor.)

What a time to be alive https://t.co/a8SLGNfBS4

O companie din Israel spune că a inventat o mască potrivită pentru oricine vrea să-și acopere partea de jos a feței chiar și când mănâncă. Avtipus Patents and Inventions a prezentat săptămâna asta masca revoluționară care are o gură mecanică (absolut înfricoșătoare) care se deschide și închide cu ajutorul unei telecomenzi.

