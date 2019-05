Lupta de lângă Micleușeni şi eliberarea Chişinăului

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea...

Papa Francisc sosește, vineri, în România, pentru o vizită istorică între 31 mai şi 2 iunie. Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară...

Acești peste trei sute de infanteriști înaintau pe flancuri, în timp ce artileriștii regimentului lansau obuze de pe poziția frontală, din direcția din care au pornit înaintarea și câteva zeci de tancuri, mașini blindate și tanchete „Komsomoleț”. Rapoartele de luptă sovietice descriu în cele mai mici detalii mersul bătăliei, inclusiv cum au adormit vigilența românilor, cum aceștia s-au panicat, văzându-se înconjurați, și cum au trecut de Micleușeni, ajungând la Dolna etc.

Rapoartele de luptă sovietice arată că, la 8 iulie 1941, pe linia Bucovăț - Nisporeni, se aflau unitățile Diviziei 95 Infanterie, care făcea parte din Corpul 35 de Armată, având misiunea să apere Chișinăul dinspre Nord. Din această divizie, făcea parte și Regimentul 90 Infanterie, dislocat pe frontul Horodiște – Bursuc, care a dat lovitura asupra unităților române, lângă Micleușeni. Menționăm că anume unitățile de luptă nominalizate au fost cele care, un an mai devreme, au atacat mișelește granițele României, la Nistru și în Nordul Bucovinei.

Astfel am ajuns să avem astăzi mai multe cimitire ale românilor căzuți în acele lupte. Unul dintre acestea este Cimitirul Eroilor Români din s. Micleușeni, r-nul Strășeni, construit la o distanță de 40 km de Chișinău, lângă șoseaua spre Nisporeni. Aici și-au găsit somnul de veci peste două sute de martiri. TIMPUL a intrat în posesia unor documente din arhiva militară a Rusiei, întocmite în vara anului 1941, cu privire la acea confruntare sângeroasă din apropierea satului Micleușeni.

