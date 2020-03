VIDEO / Doi minori au furat o mașină, la BĂLȚI, și au ajuns cu ea la Pervomaisc

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Interdicţia asupra utilizării pungilor din plastic de unică folosinţă a intrat în vigoare duminică în statul american New York, o decizie menită să pună capăt utilizării anuale a 23 de miliarde de astfel de pungi care sufocă gropile de gunoi şi umplu de deşeuri...

Astazi este o zi speciala. Este a treia zi, din a treia luna anului. Din punct de vedere numerologic, ziua poarta incarcaturi vibrationale speciale. Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta...

Analistul economic Adrian Câciu a explicat într-o postare scrisă pe propriul cont de Facebook despre cum reducerea accizei la combustibil nu are efecte pozitive. Potrivit acestuia, „scăderea accizei are efect zero”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)