10 beneficii pentru sănătate ale vinetelor

Există multiple beneficii pentru sănătate ale vinetelor. Datorită conținutului bogat de apă, aceste legume au puține calorii, fiind ideale în curele de slăbire. În plus, vinetele stimulează circulația sanguină și sunt antioxidante.

Minunatele beneficii pentru sănătate ale vinetelor:

1. Vinetele protejează sistemul cardiovascular

Fiind bogată în potasiu, vânăta ajută la menținerea unui ritm cardiac stabil. Totodată, această legumă conține flavonoide, care reduc nivelul de colesterol rău și măresc nivelul de colesterol bun. Având în vedere cele menționate, putem observa că unul dintre extraordinarele beneficii pentru sănătate ale vinetelor este scăderea riscului de dezvoltare a bolilor cardiace.

2. Luptă împotriva radicalilor liberi

Fiind bogate în antioxidanți, vinetele luptă împotriva radicalilor liberi. Acestea protejează celulele prin încetinirea procesului de îmbătrânire.

Totodată, vânata ajută la curățarea organismului, ajutând la eliminarea unei cantități mari de toxine.

3. Îmbunătățesc funcțiile cerebrale

Fitonutrienții din vinete sunt benefici sistemului cognitiv și sănătății mintale. Aceștia protejează creierul de toxine și stimulează circulația la nivelul acestui organ, contribuind la îmbunătățirea memoriei și a capacității analitice.

4. Ajută la slăbit

Vânăta este bogată în fibre solubile care mențin echilibrul la nivel digestiv. Această legumă are puține calorii și, așa cum am menționat mai sus, are un conținut bogat de apă, drept pentru care oferă sațietate și prelungește această senzație. Astfel, vânata ajută la slăbit.

5. Previn anemia

Una dintre principalele cauze ale anemiei este lipsa de fier în sânge. Fierul din compoziția vinetelor ajută la prevenirea și tratarea anemiei.

Totodată, fierul joacă un rol important în formarea eritrocitelor care ajută la metabolizarea proteinelor.

6. Îmbunătățesc vederea

Vinetele conțin antocian, un compus solubil care ajută la îmbunătățirea sistemului nervos central. Prin urmare, printre minunatele beneficii pentru sănătate ale vinetelor se numără menținerea unei vederi sănătoase și prevenirea cataractei.

7. Îmbunătățesc sănătatea oaselor

Vânata conține fenoli, compuși care ajută la întărirea oaselor și scad riscul de dezvoltare a osteoporozei. Această legumă este bogată în fier și calciu, minerale esențiale pentru sănătatea sistemului osos.

8. Sunt benefice pentru păr

Datorită conținutului ridicat de vitamina B3, vinetele stimulează creșterea părului. În plus, aceste alimente sunt bogate în vitamina A, care stimulează producția de sebum, ajutând la hidratarea părului și la prevenirea căderii acestuia.

9. Combat retenția de apă

Retenția de apă poate avea numeroase cauze, printre care menstruația, menopauza, sarcina, anumite boli renale și cardiace.

Apa de vinete este un diuretic excelent care ajută la eliminarea lichidelor reținute în corp. Astfel, este indicat să consumi acest lichid pentru combaterea retenției de apă.

Retenția de apă te poate face să pari și să te simți supraponderal. Prin urmare, dacă vrei să dai jos câteva kilograme, nu ezita să adaugi apa de vinete în dietă.

10. Tratează arsurile

Dacă te-ai ars pe piele, prepară o pastă din pulpa unei vinete. Această legumă are proprietăți calmante și terapeutice care ameliorează durerea și înmoaie pielea.

Consumul zilnic de vinete este benefic pentru sănătate

Așa cum ai citit mai sus, vânata este bogată în nutrienți benefici pentru organism. Pentru a-i valorifica, îți recomandăm să folosești următoarea metodă simplă și practică de a consuma această legumă:

Ingrediente

O vânătă de dimensiuni medii (160 g)

1 litru de apă

O lămâie (100 g)

Mod de preparare

Spală bine vânăta și taie-o felii.

Stoarce zeama de lămâie.

Dă apa în clocot și adaugă feliile de vânătă.

Lasă-le să fiarbă 25 de minute, până când se înmoaie.

Ia amestecul de pe foc și lasă-l să stea deoparte timp de o oră.

Strecoară lichidul și toarnă-l într-un recipient de sticlă închis la culoare.

Adaugă zeama de lămâie și amestecă.

Poți bea apă de vinete pe tot parcursul zilei.

