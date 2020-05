116 ani de la naşterea lui Salvador Dali

Pe 11 mai 1904, s-a născut pictorul spaniol suprarealist Salvador Dali ("Persistenţa memoriei"; "Năluca sex-appeal-ului"; "Coada de rândunică").



Salvador Dali a murit în urma unei crize cardiace în oraşul Figueres din Catalonia, în 1989, la vârsta de 85 de ani. Este considerat unul dintre principalii reprezentanţi ai suprarealismului şi, de asemenea, unul dintre cei mai renumiţi pictori din secolul al XX-lea.

Descoperă vă prezintă şi alte semnificaţii istorice ale zilei de 11 mai:

330 - Constantinopolul, ridicat pe locul vechii colonii greceşti Byzantion, este inaugurat oficial ca noua capitală a Imperiului roman.

1784 - Limba germană este declarată limbă oficială în Transilvania.

1877 - Guvernul României a anulat plata tributului către Turcia, iar suma în cauză (914.000 de lei) a fost pusă la dispoziţia Ministerului de Război.

1931 - În cadrul Conferinţei şefilor Statelor Majore ale ţărilor Micii Înţelegeri, desfăşurată la Bucureşti, a fost definitivat textul Convenţiei militare unice a Micii Înţelegeri.

1939 - România şi Marea Britanie au încheiat, la Bucureşti, un Acord privitor la schimburile comerciale dintre cele două ţări.

1949 - Regatul Siam îşi schimbă denumirea în Thailanda.

1949 - Israelul devine stat membru al ONU.

1955 - Au început lucrările Conferinţei de la Varşovia, în cadrul căreia a fost creat Tratatul cu acelaşi nume. România a fost semnatară a Tratatului de la Varşovia.

1980 - A murit sculptorul Vida Gheza, autorul ansamblului de la Moisei, membru corespondent al Academiei Române (n. 28 februarie 1913).

1981 - A murit Bob Marley, interpret celebru de muzică reggae ("No Woman, No Cry"; "One Love") (n. 6 februarie 1945).

1995 - A murit George Uscăţescu, filosof, estetician şi sociolog român stabilit în Spania, membru de onoare din străinătate al Academiei Române (n. 5 mai 1919).

1995 - Organizaţia Naţiunilor Unite a hotărât prelugirea, pe termen nelimitat, a Tratatului de Neproliferare Nucleară, semnat în urmă cu 25 de ani.

2006 - A încetat din viaţă actorul american Frankie Thomas, cunoscut pentru rolul din filmele "Sherlock Holmes" (n. 9 aprilie 1921).

2006 - A încetat din viaţă boxerul american Floyd Patterson (n. 4 ianuarie 1935).