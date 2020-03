15 recomandări esențiale pentru prevenirea răspândirii coronavirusului

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Primul tranzit de stationare retrograda pentru planeta Mercur pe anul 2020 s-a incheiat pe 9 martie. Din 16 februarie am experimentat cu totii unele confuzii serioase ce au starnit emotii si au pus la incercare intuitia. O data cu incheierea etapei retrograde, Mercur intra in faza de...

Vicepreședintele Parlamentului și deputatul PAS, Mihai Popșoi, susține că Ștefan Gațcan, candidatul PSRM la alegerile parlamentare noi din Hâncești, nu are nicio șansă de a câștiga circumscripția 38, iar Dodon ar trebui să-l retragă din cursă. Declarațiile sale vin...

Președintele Igor Dodon își camuflează cu grijă legăturile prin care poate influența, atunci când are nevoie, unele hotărâri ale Curții Supreme de Justiție (CSJ). Dodon ar putea controla „actul justiției” de la CSJ prin membrii aparatului său de la...

15.Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu respectați cu strictețe recomandările autorităților, NU părăsiți sub nicio formă domiciliul pe perioada celor 14 zile, NU primiți vizitatori și NU intrați în contact apropiat cu eventualele persoane care vă furnizează alimente sau produse. În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în cazul în care contribuiți la răspândirea virusului.

13. Semnalați imediat medicului de familie dacă ați călătorit în zonele afectate de coronavirus (COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub alertă. Detalii pot fi obținute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv „Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”, actualizată periodic. ▪În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112.

Nu s-a înregistrat niciun deces la pacienți cu vârsta sub 40 de ani și un singur deces între 40 și 50 de ani. În cazul tinerilor și al copiilor (0-18 ani) a fost înregistrată cea mai mică rată de infectare cu noul coronavirus, respectiv 1,4%.

Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple afecțiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boli cardiovasculare, cancer).

