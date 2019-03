27 de ani de la agresiunea militară a Rusei împotriva Republicii Moldova

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În ultimele zile orașul Orhei a înflorit la propriu. Deja al patrulea an primăria plantează flori în parcuri și pe gazonul de pe marginea principalelor străzi ale orașului. Și cu fiecare an, orașul devine tot mai verde, mai înfloritor și mai plăcut pentru...

Iată ce spunea, însă, un cetăţean de naţionalitate rusă, cu mintea lucidă: "Eu sunt de naţionalitate rus, dar nu afirm că trebuie să conduc cu toţi. Nu. Am venit în republică, dar să mă ierte Dumnezeu, eu nu cunosc limba "moldovenească", dar eu copiilor mei le spun: "Învăţaţi limba "moldovenească". În orice ţară unde te afli trebuie să-i cunoşti limba".

În timp ce pe malul drept abia se forma Ministerul de Interne, la Tiraspol, construcţia armatei era, în linii mari, finalizată. Suportul venea direct de la comandantul armatei a 14-a, care asigura forţele secesioniste cu ofiţeri, arme şi muniţie. Aşa-numitele forţe armate ale Tiraspolului aveau un efectiv de peste 20 de mii de oameni, plus efectivul de 6 mii 500 de soldaţi ai armatei ruse. Chişinăul putea miza doare pe cele câteva mii de poliţişti.

