3 femei geniale din zodiac

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Femeia Vărsător adoră să fie în pas cu moda și să respecte de fiecare dată tendințele. Este conștientă de importanța pe care o are aspectul fizic și are grijă la toate detaliile.

Se remarcă și femeia Vărsător la capitolul zodiilor geniale. Cunoașterea ei se bazează atât pe intuiția ei, cât și pe curiozitate. Are o viziune aparte asupra lucrurilor, caracteristică generală pentru această zodie. Visurile mărețe pe care le are o determină să fie foarte ambițioasă și să reușească tot ceea ce își propune. Își susține cu tărie punctele de vedere și este greu pentru oricine să o contrazică, mai ales pentru că îi place să aibă dreptate. Inteligența ei reiese din felul în care vorbește, dar și din modul în care arată.

Atunci când vorbim despre zodiile geniale, nu putem să o excludem din această categorie pe femeia Capricorn. Aceasta deține o inteligență remarcabilă, care se bazează foarte mult pe nevoia ei accentuată de cunoaștere. Are întotdeauna soluția pentru orice problemă și nu se teme niciodată de provocări, pentru că știe că acestea o ajută să se dezvolte. Întotdeauna face conexiuni la care nimeni nu s-ar fi gândit vreodată, tocmai de aceea cei din jurul ei se bazează întotdeauna pe ea.

Atunci când are ceva în cap, nimic nu o va împiedica să se abată de la drumul ei. Cu toate acestea, este o fire sensibilă și atentă la nevoile celor din jur. Familia este pe primul plan și se va ocupa îndeaproape ca totul să fie bine. Muncește din greu și nu se lasă doborâtă de obstacole, indiferent de natura acestora.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

