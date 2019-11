5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știe șoferii, înainte de a-și monta anvelopele de iarnă. Amenzi usturătoare dacă se omite acest detaliu

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

De multe ori am auzit oameni vorbind despre acest subiect, însă de fiecare data părerile erau împărțite. Dacă unii sunt de părere că este periculos să mâncăm cartofi încolțiți, deoarece sunt toxici, alții spun că nu-i nimic în neregulă cu ei. Pentru...

Anul 2020 vine cu vesti foarte bune pentru cateva zodii. Este vorba despre castiguri financiare si succes in afaceri. Iata care sunt zodiile peste care va da norocul anul viitor:

Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept fara egal pe plan mondial ‘noul sistem de propulsie a rachetelor’ in timpul testarii caruia si-au pierdut viata in august cinci angajati ai Agentiei nucleare ruse (Rosatom). Presedintele rus a adaugat ca Moscova va continua sa...

Foarte important mai este și indicele de viteză, când vine vorba despre anvelopele de iarnă. Orice șofer trebuie să cunoască modul în care acesta se interpretează corect, fiind cel care ne semnalează viteza maxima de utilizare la care poate fi rulată o anvelopă. Indicele de viteză se regăsește înscris vizibil pe flancul pneului, fiind sub forma unei litere, fie a unui grup de două litere, precum „S” sau „ZR”. Fiecare literă semnifică o anumită viteză maximă. Spre exemplu, litera „S” este folosită pe anvelope pentru a arăta că au fost produse pentru a fi rulate la viteza maximă de 180 de kilometri pe oră.

Ce trebuie să știe orice șofer despre anvelopele de iarnă Indicele de viteză este vizibil pe flancul pneului – sub forma unei litere sau a unui grup de două litere. De exemplu, „S” sau „ZR”. Fiecare literă sau grup de litere corespunde unei anumite viteze maxime. Indicele de viteză S înseamnă că anvelopele mașinii au fost produse pentru a fi utilizate optim la o viteză de maximum 180 de kilometri pe oră.

Șoferii riscă amenzi usturătoare, dacă nu respectă câteva reguli esențiale, atunci când își montează anvelopele de iarnă. Agenții de la Rutieră pot ajunge să vă amendeze dacă nu sunt respectate anumite norme, în ceea ce privește cauciucurile, pe perioada friguroasă. E vorba despre sancțiuni usturătoare, de până la câteva sute de lei, pe care românii le vor avea de achitat dacă nu sunt în conformitate cu standardele impuse de Codul Rutier. Cod rutier 2019. Orice autoturism trebuie să fie echipat cu anvelope de iarnă, pentru o bună funcționare a traficului, mai ales că urmează o perioadă cu precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. În lunile în care vor trebuie să aibă montate pe mașină aceste cauciucuri, șoferii trebuie să mai știe și că pot fi oricând trași pe dreapta, pentru un control de rutină din partea polițiștilor de la Brigada Rutieră. Pentru a evita atât neregulile tehnice, dar și amenzile consistente, ce pot ajunge și până la suma de 725 de lei, trebuie să vă asigurați că urmați câțiva pași esențiali.

