6 măști făcute acasă pentru fiecare tip de ten

Mască pentru ten gras Menta conține acid salicilic de curățare a porilor, în timp ce vitamina C și acidul citric din fructe conferă strălucire pielii, exfoliind-o în același timp. Trebuie doar să aveți grijă: nu lăsați acest amestec să pătrundă în piele – dacă începe să vă înțepe, spălați-vă. Citricele proaspete pot fi alergice, așa că testează această mască înainte de a o pune pe față.

Rutina de îngrijire a tenului nu trebuie făcută doar cu produse cosmetice din comerț. Poți la fel de bine să îți îngrijești tenul și cu ingrediente din bucătărie. Sunt naturale și acționează foate bine dacă știi cum să le combini și dacă știi care se potrivesc tipului tău de ten. Am pregătit câteva măști de față naturale făcute acasă. Sunt măști pentru orice buzunar. Iată cele șase tratemente pentru fiecare tip de ten! Masca anti-îmbătrânire din fructe de pădure Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanți, așa că ajută la combaterea daunelor pe care le provoacă radicalii liberi care pot duce la îmbătrânirea tenului. Ai nevoie de un pumn de afine mici, unul de zmeură și altul de mure. Mixează fructele împreună, iar amestecul obținut aplică-l pe față. Lasă-l să acționeze 15 minute, după care clătește cu apă călduță.

