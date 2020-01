7 orașe din CHINA, în carantină, 25 de MORȚI, peste 800 de bolnavi. Ce este virusul „cu coroană” și cum se transmite

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Xiantao are o populaţie de peste 1 milion de locuitori şi se află la 100 de kilometri sud-vest de capitala provinciei Hubei, oraşul Wuhan, considerat epicentrul epidemiei.

Coronavirusul are câteva simptome comune cu gripa și răceala: migrene, nas înfundat, tuse, dureri în gât și dureri musculare. La coronavirus apar complicații cum ar fi febră intensă, pneumonie, dificultate în respirație, septicemie și de aici se poate ajunge la deces. Nu există tratament. Ajungem din nou la măsurile pe care le putem lua noi și țin de noi. Este vorba de igienă, spălat pe mâini cu apă și săpun și să nu ieșim în spații aglomerate dacă nu este nevoie pentru a nu intra în contact cu alte persoane.

„Noi am spus foarte clar că toate evenimentele care implică adunări mari de oameni trebuie anulate, dacă nu sunt neapărat necesare. Pentru cazuri speciale este nevoie de aprobare. Noi le-am recomandat și studenților să-și ia cu ei mâncarea de la cantină, în loc să ia masa împreună în locuri publice”, a declarat Zhou Yongming - director al Spitalului Universitar Wuhan.

Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune în lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare în Scoția și o alta, în Irlanda de Nord. În China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au îmbolnăvit. 13 cazuri au fost depistate până acum și în alte țări din Asia. Pentru prima dată de la descoperirea virusului, a murit un pacient din afara focarului, la aproape 1.000 de kilometri de punctul zero. Șapte orașe din China sunt închise. Celor cinci închise joi li s-au adăugat vineri Zhijiang și Qianjiang, zone urbane, dar cu multă populație rurală. Milioane de oameni sunt acum în carantină în China, în propriile orașe. Transportul public a fost suspendat și adunările publice cu ocazia Anului Nou au fost anulate. Au fost închise cafenele, cinematografe și teatre.

