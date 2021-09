9 jachete de toamnă care nu se demodează niciodată

Ne-am obişnuit să ne cumpărăm piese noi la începutul fiecărui sezon, în concordanţă cu moda respectivului anotimp, dar oare acest demers chiar face bine sănătăţii noastre psihice şi... financiare? Consumerismul e unul dintre „microbii” epocii moderne, căruia îi putem însă pune capăt cu înţelepciune, cel puţin în fashion, alegând să investim în piese atemporale, cu profil timeless.







Oricare ar fi stilul tău, merită să investeşti în aceste jachete de toamnă, deoarece nu vor ieşi niciodată din tendinţe! Tot ce trebuie să faci este să îţi alegi favorita şi să te asiguri că optezi pentru un item cu o croială perfectă, din materiale de calitate, care să se păstreze în cea mai bună stare pentru mai mult timp.

Jacheta de piele

Suntem sigure că ai cel puţin una prin dulap! Pe ce trebuie să mizezi ca să beneficiezi cu adevărat de un model atemporal? Pe un croi biker, care îţi evidenţiază silueta. Evită modelele din piele naturală, mai ales că inovaţiile din industria textilă au determinat apariţia jachetelor de piele artificială, care arată la fel de bine precum cea reală: un animal nu trebuie să moară pentru ca tu să fii fashionable.

Asociază neapărat jacheta de piele în toamna 2021 cu piese ultrafeminine şi uită de combinaţia cu blugi şi tricou. Aşa îţi vei putea purta rochia iubită de vară până la venirea iernii! În cazul în care tot ţi-e frig, îmbracă o cămaşă pe sub rochie şi nu vei mai avea probleme!

Jacheta din denim

Era de la sine înţeles că nu puteam exclude din galeria jachetelor de damă de toamnă atemporale tocmai jacheta din denim! Acest model se poartă din anii '90 încoace, aproape fără pauză! Itemul clasic, timeless, trebuie să fie opusul jachetei de piele pe care ţi-am prezentat-o mai sus: de această dată ai nevoie de un croi oversized, unul care să îţi completeze o apariţie ultracool.

Într-un look all denim, cu inserţii edgy, precum adidaşii cu aer retro. Accesoriile vesele, colorate, uşor copilăreşti, sunt completarea perfectă.

Jacheta khaki

Culoarea camuflajului are o relaţie contradictorie cu moda: e când ultrahot, când mai degrabă banală. Însă adevăratele fashioniste ştiu că propoziţia pe care am enunţat-o e o preconcepţie; de fapt, kakiul nu a ieşit niciodată din tendinţe, doar s-a ascuns de ochii marilor mase, aşa cum îi stă în obicei. Mizează ori pe un trenci kaki, ori pe o jachetă simplă. Cert e că nu poţi da greş.

Precum în cazul jachetei de piele, şi aici trebuie să fii atentă, deoarece kakiul are o aură casual ce poate duce cu gândul la rutină. În schimb, combină cu pantalonii paper bag şi o cămaşă cu guler scobit şi vei arăta ca un Sherlock Holmes modern - ultracool!

Jacheta cu print leopard

Animal printul şi-a căpătat o reputaţie wild, dar a fost deja inclus în galeria trendurilor eterne. Din nou, e însă vital să realizezi o asociere inteligentă! Jacheta leopard atemporală are neapărat linii care curg suav pe corp, putând fi ori un palton elegant, ori un model inspirat de designul unui blazer.

Neapărat cu itemuri care să îi accentueze senzualitatea într-un mod subtil. Nu risipi farmecul unei jachete de damă de toamnă cu imprimeu leopard pe o pereche de pantaloni de trening, ci combină cu o fustă scurtă de denim şi balerini sau pantofi cu toc, precum supermodelul Elsa Hosk.

Jacheta de blană

Când temperaturile coboară vertiginos, este timpul să apelezi la jacheta din blană. Ca și în cazul celei de piele, îţi recomandăm să optezi pentru texturi artificiale! Din nou, mizează pe un model până în talie; cu siguranţă, o jachetă de blană lungă nu prea se potriveşte toamnei, ci ne duce deja cu gândul la iarnă.

The shacket

Dacă deja încrunţi din sprâncene nedumerită, întrebându-te ce caută un model cu o denumire atât de extravagantă printre protagonistele jachetelor de toamnă atemporale, află că de fapt the shacket e veche de când lumea şi pământul, nu s-a născut pe Gigi Hadid! E vorba despre un mix între o cămaşă (shirt) şi o jachetă (jacket), de unde titulatura de the shaket.

Pufoaica de toamnă

The Puffy Jacket a făcut ravagii iarna trecută şi nici nu e de mirare că s-a bucurat de un asemenea succes: nu am mai făcut de mult cunoştinţă cu un model stilat într-un mod nonşalant, care să ne creioneze o apariţie perfectă, dar să ne şi protejeze de frig. Scurtează croiul şi vei avea parte de varianta sa perfectă de toamnă.

Mizează fie pe o asociere cu jeans, fie pe o alăturare cu o rochie înflorată şi diafană. Combinaţia cu bocanci şi pantaloni cu aer military e la fel de cool.

Blazerul

Sacoul e unul dintre acele articole vestimentare versatile, care reuşesc să îşi asigure mereu prezenţa în tendinţe graţie aerului lor versatil. Blazerul suferă schimbări de croi de la un an la altul, ceea ce îi garantează mereu un aer fresh. Acum se poartă din nou modelele masculine, largi, pe care să le asociezi eventual cu pantaloni într-un deux-pièces perfect.

Poţi apela la stilul pe care ţi l-am recomandat mai sus, dar şi la alăturări college: nu-i așa că outfitul cu blugi, tenişi şi blazer e pur şi simplu ideal pentru epoca actuală?

divahair.ro