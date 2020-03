A băut apă caldă cu miere și lămâie în fiecare zi. Află ce i s-a întâmplat

O femeie din SUA a vrut sa vada care sunt efectele pe termen lung a consumului de apa calda cu miere si lamaie. Astfel, Crystal Davis a consumat timp de 12 luni, in fiecare dimineata aceasta bautura pentru „a vedea daca amestecul este atat de miraculos pe cate se spune”.



Iata care au fost efectele:



N-am racit, n-am fost gripata si nu am suferit de vreo afectiune gastrointestinala pe durata intregului an

Toata viata mea am fost racita sau am avut gripa. Am o familie mare cu o multime de copii asa ca intotdeauna exista cineva racit sau care avea gripa. Insa in acest an niciun virus nu a mai avut vreun efect asupra mea. Nici macar nu am mai stranutat.

De asemenea, erau zile in care inainte ramaneam in pat la primele semne de boala (epuizare, tuse, dureri de burta). Insa dupa ce am inceput sa beau apa calda cu miere si lamaie toate acestea au disparut cu desavarsire.



Nu mai beau cafea si am devenit o persoana matinala

Abia astept dimineata sa ma delectez cu bautura favorita care, insa, nu imi provoaca dureri de cap sau lipsita de energie asa cum o face cafeaua. In plus, am mai multa energie pentru mai mult timp si sunt fericita toata ziua.





Oamenii din jurul meu au devenit mai sanatosi

Am avut nevoie de timp pentru a-mi convinge familia ca mierea si ii poate ajuta in incercarea lor de a tine departe raceala si gripa. Abia dupa ce le-am dat de cateva ori din bautura mea miraculoasa, au inceput sa simta beneficiile.

Loading...

Foloseste sucul proaspat stors de la o jumatate de lamaie si o lingura de miere organica pe care le torn intr-o apa fiarta si racita.

sfatulparintilor.com