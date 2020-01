Adrian Năstase anunță că îl dă în judecată pe Klaus Iohannis

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Un numar mare de studii arata ca persoanele casatorite sunt mai sanatoase decat cele necasatorite. In randul acestora, ratele de depresie, afectiuni cardiovasculare sunt mai mici si durata de viata mai lunga. Cu toate acestea, cercetarile s-au bazat pe datele prelevate de la persoane...

Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legală, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois.

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri “de facere” pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a...

La mai bine de un an după ce Google și Apple au introdus mecanisme prin care să vezi cât stai pe telefon, probabil că încă nu le folosești. Dacă crezi că stai prea mult pe telefon, poate ar trebui să faci ceva mai drastic.

Pentru Liviu Dragnea, noul an ar putea avea semne bune. Fostul lider al PSD are o speranță să iasă din spatele gratiilor iar acest lucru ar urma să se întâmple în scurt timp

„Am trecut într-o altă fază, am făcut o plângere prealabilă, urmează o acțiune în instanță, pentru că după părerea mea e vorba de un gest discreționar în condițiile în care textul respectiv nu oferă niciun fel de garanție de stabilitate în ceea ce privește acordarea sau retragerea decorațiilor. (....) A te raporta la ce s-a intamplat acum 12 ani și a reexamina acele lucruri este absolut aberant. Nu discutăm aici despre Maniu, sunt lumini si umbre, într-un fel mi se pare un gest absolut meschin și cu asta încheiem un capitol care mă deranjează”, a afirmat Adrian Năstase, la România TV, potrivit Mediafax. Președintele Klaus Iohannis, a semnat la 11 decembrie decretele privind retragerea decorațiilor celor care au condamnări penale, printre care Adrian Năstase, Miron Mitrea, Dan Voiculescu, Mircia Muntean și Ionel Manțog, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

