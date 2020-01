Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din România, a decis cui o va încredința pe Eliza, după ce ea nu va mai fi

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Acest regim are la baza trei etape care trebuie respectate cu strictete. Prima etapa este pregatirea si tranzitia, a doua etapa este perioada propriu-zisa de slabire, iar a treia este revenirea. Dieta poate fi tinuta de la trei saptamani pana la doua luni si jumatate. 1. Tranzitia si...

Și lista nu e nici de departe completă. Finalul lui 2019 n-a însemnat doar scrisori de Facebook cu rezumate de an, recunoștință și speranță pentru deja celebrul 2020. A lăsat în urmă o nouă moarte comisă de sistem. Femeia de 66 de ani care s-a dus la Spitalul Floreasca...

Este plin netul de articole care se slujesc de false interpretări istorice pentru a demonstra o inferioritate culturală a românilor și mai toate susțin superioritatea unui regionalism ardelenesc. Un exemplu mai recent îl avem de la Horațiu C. Damian, ce înșiră o lungă polologhie în...

Președintele Igor Dodon consideră că decizia de a majora tarifele per kilometru și, respectiv, biletele la transportul interurban este o decizie argumentată. Într-un interviu pentru Tribuna, Dodon a afirmat că această hotărâre a avut ca alternativă doar „blocarea completă a...

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

Scranos, cea mai mare amenințare cibernetică a momentului. România, țara cea mai afectată „Dacă nu apare vreo boală, eu cred că Dumnezeu mă va ţine să îmi văd copila bine. Iar dacă totuşi ceva se întâmplă, eu îi las moştenire două apartamente şi o las în grija doctorului Bogdan Marinescu, cel care m-a ajutat cu fertilizarea in vitro şi care este şi naşul fetiţei”, mai spune Adriana Iliescu.

Totuși, octogenara este conștientă de vârsta pe care aceasta o are, așa că Adriana Iliescu s-a gândit serios la viitorul fiicei sale, Eliza. Cu toate că susține că se simte mai bine ca oricând, femeia a luat în calcul momentul în care nu va mai putea fi alături de copilul său.

„Comparativ cu a altora, pensia mea este frumușică. Am o pensie de aproape 2000 de lei. Nu sunt mulți bani pentru două persoane, dar nici puțini. Dacă chibzuim acești bani foarte bine, ne ajung și, Slavă Domnului, ne descurcăm! Nu ne plângem, alți pensionari o duc mai greu. Facem cumpărături de la piață, gătim, ne aprovizionăm din vară pentru iarnă și avem grijă pe ce cheltuim. Suntem atente și la reducerile de la mall. Când încep și aud de ele, profit ca să o înnoiesc pe Eliza. Cumpăr un tricou, o bluză, o fustiță, ce îi trebuie oricărui copil”, mărturisește cea mai bătrână mamă din România, conform playtech.ro.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)