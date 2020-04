Află care sunt cele mai bune soluții pentru mâini uscate și crăpate

Vitamina C Deficiența de vitamina C (acid asorbic) ar putea duce la o epuizare de colagen în țesutul pielii, determinând astfel apariția mâinilor crăpate și chiar a rănilor. De asemenea, pierderea de colagen împiedică procesul de vindecare al pielii, iar micile leziuni de piele ar putea dezvolta fisuri mari, vizibile. În plus, un deficit mare de vitamina C poate afecta pielea de pe alte părți ale corpului, vasele de sânge, oasele ș.a.m.d.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 11 Aprilie 2020, ora: 07:33

Luna in optimistul Sagetator iata ca Mercur intra in Berbec, in sfarsit, dupa doua luni de Pesti iar noi putem sa punem in urma tot acest amestec de confuzie in care am stat. Intr-o forma sau alta, multe aspecte se vor clarifica si se va vedea din gandire si comunicare ce vor fi influentate...