Ai probleme de piele? 5 beneficii ale curei cu ape termale

Având un conţinut foarte ridicat de minerale, acest tratament va avea un efect antiinflamator, regenerator și antiseptic pentru întregul corp. Roșeața, iritația și alte probleme ale pielii sensibile pot fi ameliorate cu ajutorul curei cu ape termale, pură, fără conservanți, dar bogată în minerale (fier, magneziu, siliciu, mangan, seleniu, cupru, zinc).

Ce înseamnă să ai pielea sensibilă?

Auzim foarte des expresia „piele sensibilă”, însă ce înseamnă exact? O piele sensibilă este o piele care se înroșește ușor, care se irită, care mănâncă sau ustură la cea mai mică agresiune – la atingerea de haine sau obiecte, aplicarea de cosmetice sau medicamente, la variațiile de temperatură, la anumite alimente, la stres și emoții sau uneori chiar „din senin”.

„Dermatologic vorbind, piele sensibilă, piele roșie sau față roșie pot însemna mai multe afecțiuni, care pot avea ca simptom pielea sensibilă: afecțiuni cutanate, precum dermatita atopică, dermatita iritativă, eczemele, dermatita seboreică, xeroza (uscăciunea), afecțiuni vasculare – acneea rozacee, cuperoza. Toate acestea escaladează atunci când suntem stresați sau când nu ne îngrijim corect, iar majoritatea sunt afecțiuni cronice, care se pot combina și care se pot exacerba unele pe altele”, explică dr. Viviana Iordache.

Mineralele din apa termală - antiinflamatoare, regeneratoare și antiseptice

1. Apa termală este un ajutor prețios pentru pielea sensibilă, aceasta având efect de desensibilizare a pielii sau, cel puțin de grăbire a acestui proces.

2. „Secretul” îl reprezintă toată suita de minerale care se regăsesc în compoziție, iar cu cât forajul este mai adânc, cu atât calitățile apei sunt mai bune.

3. Are un efect antiinflamator

„Apa termală este, în primul rând, antiinflamatoare. Astfel, calmează roșeața și mâncărimea. Conține fier (crește oxigenarea celulară), magneziu și siliciu (ajută la regenerarea țesutului), mangan (efect antioxidant), calciu (protector cutanat). Mai mult, calciul, magneziul, manganul, cuprul, zincul, siliciul sunt antiinflamatoare, reglatoare de imunitate cutanată, antiseptice și cicatrizante”, adaugă medicul dermatolog Viviana Iordache.

4. Are un efect calmant

Apa termală poate să fie folosită însă pentru a aduce un plus de relaxare, pentru a trece mai bine peste perioadele grele de suprasolicitare, dar și pentru un plus de hrănire a pielii.

5. Are un efect hidratant

După 15 minute de baie în apa termală, porii pielii se deschid, iar orice loțiune sau cremă emolientă pătrunde mai ușor în piele și o hrănește în profunzime. Astfel, se poate realiza o hidratare maximă și se poate crește eficacitatea dermatocosmeticelor și a medicamentelor.

Pentru a beneficia la maximum de efectele ei, apa termală se aplică local, pe zona problematică, sau general, baie totală, ceea ce este „un lux nemaipomenit”, mai spune medicul. „Cei care au piele sensibilă pot folosi apa termală local sau pe tot corpul, ceea ce scade prețul tratamentelor la cei cu suprafață mare (în special dermatita atopică)”, adaugă specialistul.