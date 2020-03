Actualitate 5 Martie 2020, ora 06:49 Al șaselea caz de CORONAVIRUS în România Marime Font



Un al șaselea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat în România, fiind vorba despre un bărbat de 71 de ani din Suceava.



Bărbatul s-a întors din Lombardia, Italia, în data de 28 februarie și se afla în autoizolare. Conform primelor informații din teritoriu, în data de 2 martie 2020, bărbatul s-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția de boli infecțioase cu febră și frison unde a rămas internat. Pacientului i s-au recoltat probe, inclusiv pentru testul pentru noul coronavirus, al cărui rezultat a ieșit pozitiv. În prezent, s-a declanșat anchetă epidemiologică pentru stabilirea contacților. Loading...

„Această persoană va fi transportată către Iași”, a declarat și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Este al doilea pacient confirmat miercuri, după tânărul de 16 ani de la Timiș. Acesta din urmă este un adolescent de 16 ani, nepotul bărbatului de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat pe 3 martie cu infecție cu coronavirus. Cazuri de infectare cu coronavirus confirmate în România: 1. Primul caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat în România pe 26 februarie. Este vorba de un tânăr de 25 de ani din Gorj, care intrase în contact cu un italian bolnav și care a fost declarat vindecat pe 29 februarie. 2 - 3 Pe 28 februarie, au fost confirmate alte două cazuri de infectare cu coronavirus în România. Este vorba despre o femeie de 38 de ani din Timișoara și un bărbat de 45 de ani din Maramureș. Ambii au călătorit recent în Italia. 4. Al patrulea caz de infecție cu coronavirus din România a fost confirmat pe 3 martie la Timișoara. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, care a călătorit în același avion cu femeia din Timișoara diagnosticată pe 28 februarie. 5. Pe 4 martie, a fost confirmat al cincilea caz de infectare cu coronavirus în România. Este vorba despre un adolescent de 16 ani, nepotul bărbatului de 47 de ani diagnosticat pe 3 martie cu infecție cu coronavirus. 6. Un al șaselea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat în România, pe 4 martie. Un bărbat de 71 de ani din Suceava, care s-a întors din Lombardia, Italia, în data de 28 februarie și se afla în autoizolare. hotnews.ro

