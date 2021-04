Albinele riscă să dispară

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Am văzut scris la televizor: patron agenţie de turism comerciant motociclete De ce nu e recomandabil? Marcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte se realizează în diverse moduri: prin intermediul cazului (cărţile colegului) sau al prepoziţiilor (cartea de poveşti),...

Este logic faptul că felul în care este îngrijit mediul înconjurător se observă în calitatea mierii produse. Puțini apicultori reușesc să exporte mierea în statele Uniunii Europene, acolo unde există standarde stricte de calitate. Înainte de a fi puse pe piața comunitară, produsele apicole sunt testate în laboratoare speciale. În cazul în care mierea nu trece produsul calității, producătorul e nevoit să plătească o amendă de 1000 euro ca penalitate pentru faptul că a încercat să comercializeze miere necorespunzătoare. Parametrii de calitate impuși de Uniunea Europeană se referă, printre altele, la limitele maxime admise pentru metale grele (plumb, cadmiu, zinc, fier, mercur), pesticide și substanţe medicamentoase de uz veterinar (în particular antibiotice). Faptul că doar câțiva producători reușesc să se ridice la înălțimea exigențelor impuse de UE vorbește despre o poluare generală a mediului ambiant care în final influențează calitatea mierii (chiar dacă producătorii respectă întru totul procesul tehnic).

În alte state, în special cele din Uniunea Europeană, există îngrijorări serioase legate de faptul că pesticidele folosite în agricultură afectează biodiversitatea. Conform studiilor de specialitate, albinele aflate pe plante atunci când se aplică pesticidele mor pe loc, iar cele care consumă polenul florilor tratate își pierd capacitatea de a se orienta, de a identifica noi surse de hrană și în plus apar probleme ale sistemului imunitar. Această situație determină o mortalitate ridicată în rândul albinelor și duce la o scădere a productivității din sectorul agricol. Dat fiind faptul că albinele reprezintă unii dintre cei mai importanți polenizatori, insecticidele, în special neonicotinoidele (cele mai larg folosite în agricultură), împiedică eficienţa procesului de polenizare pe care îl pot intermedia albinele. Acest lucru, pe lângă faptul că afectează calitatea mierii, determină polenizări reduse ale plantațiilor și deci compromiterea unei bune părți din recolta finală. În 2013, Uniunea Europeană a interzis utilizarea neonicotinoidelor ca urmare a publicării unor studii care argumentau că aceste insecticide au o eficacitate mai mare decât clasele precedente de pesticide și că sunt de 7000 de ori mai puternice decât DDT-ul. În acest context, rezolvarea problemei pesticidelor în Republica Moldova (clarificarea tipurilor de preparate și efectul lor, precum și reglementarea legislativă a utilizării lor) este un pas absolut necesar pentru a înțelege de ce mor albinele.

Valentina Usatîi, reprezentanta SRL-ului „Honey Land”, susține că folosește amestecuri pe bază de lapte praf, soia, proteine și alcool etilic pentru a le curăța intestinele și a le oferi energia necesară pe timp de iarnă. Există apicultori care practică hrănirea albinelor cu drojdie de bere furajeră, siropuri de zahăr sau de porumb, însă acest lucru este criticat de specialiști din cauza faptului că drojdia de bere nu este digestibilă pentru albină și îi oferă o falsă senzație de sațietate. Hrana sănătoasă este foarte importantă, pentru că le oferă albinelor energie pe timp de iarnă pentru a lucra cu spor. O hrană de proastă calitate înseamnă forță scăzută și deci epuizare. Pregătirea stupului presupune multă atenție și multă dedicație, combinată cu cunoștințe de specialitate. În timpul iernii, albinele se strâng într-un ghem și încep treptat creșterea puietului, iar asigurarea căldurii este la fel de necesară ca îndestularea cu hrană. Apicultorii apelează la materiale izolatoare termic sau pelicule care învelesc stupul și creează un mini-efect de seră. Înainte de termoizolare, stupul trebuie curățat și deparazitat, pentru că supraviețuirea albinelor este amenințată de prezența paraziților. Pentru a scăpa de molia de ceară (molia mare și molia mică) care atacă albinele în stadiul de larvă și produc pagube asupra fagurilor de ceară, unii tratează ramele cu DDT (diclor-difenil-tricloretan), un insecticid toxic, interzis în Uniunea Europeană din cauza remanenței și efectului de cumulare în sol, alimente și corpul uman. O vizită la Piața Centrală ne-a demonstrat că DDT-ul, comercializat sub denumirea de „dust”, se poate cumpăra în orice cantități, majoritatea ambalajelor provenind din Ucraina și Rusia și fiind cumpărate de oricine care-și dorește o stropire ca pe vremea Uniunii Sovietice. Procedura de tratare a ramelor cu acest insecticid presupune aprinderea unui foc peste care se pune DDT, iar ramele sunt expuse deasupra fumului rezultat în urma combustiei. Substanțele volatile ajung la moliile ascunse în crăpăturile ramelor, provocând moartea lor. Petru Sacara susține că „din stupul care a fost tratat cu DDT nu mai mănânci miere. Dacă stupul a prins molii, înseamnă că nu mai este bun”. Valentina Usatîi spune că „există și variante naturale de combatere a dăunătorilor”.

Tehnicile de îngrijire sunt foarte importante Supraviețuirea albinelor în stup depinde foarte mult de felul în care sunt făcute pregătirile pentru iarnă, cum este îngrijit stupul și cum sunt hrănite albinele. Unii apicultori, printre care și Vasile Crudu, își hrănesc familiile care iernează cu miere naturală, punând deoparte în acest scop cel puțin două kilograme de miere per stup. În această perioadă, caracterizată de lipsa totală a alternativelor de hrană, mierea de calitate superioară este absolut necesară unei bune dezvoltări a familiei de albine.

Recent, de câțiva ani, în Moldova au început să fie importați și alți hibrizi, în special albina Buckfast (hibrid german, obținut prin diferite încrucișări ale subspeciilor de albine melifere din Italia și Anglia). Hibridul, lăudat pentru hărnicia albinelor lucrătoare și pentru prolificitatea reginei, a început să fie adus de moldovenii reveniți după muncile sezoniere din Germania. Deși i s-a dus vestea că are rezistență mare la boli și că iernează liniștit, această varietate nu reușește să reziste iernilor de la noi. Valentina Cebotaru, de la Laboratorul de Apicultură a Institutului de Zoologie al AȘM, spune că fenomenul se explică prin faptul că hibrizii, aduși din zone cu specific climatic diferit, au o altă moștenire genetică decât cea a albinelor autentice, cele care s-au adaptat aici de cel puțin 10 mii de ani. Din acest motiv, hibrizii importați nu fac față condițiilor meteo specifice zonei. Deși comercianții se străduiesc să scoată în evidență avantajele oferite de exploatarea hibrizilor, riscul ca familiile procurate să moară la prima iarnă este foarte mare, creând astfel dependență totală față de furnizor pentru cumpărături repetate.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

