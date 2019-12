Alegeri parlamentare în Marea Britanie. Ce planuri au Boris Johnson și Jeremy Corbyn cu românii

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează...

Pe cealaltă parte, liderul Partidului Laburist a postat pe o rețea de socializare în luna aprilie a acestui an un mesaj adresat românilor.

Britanicii sunt chemați joi la urne, principala miză fiind legată de Brexit - iar pentru români, de viitorul lor în Regat. Boris Johnson, liderul conservatorilor speră să obţină o majoritate netă pentru a pune în aplicare acordul asupra Brexit negociat cu Bruxellesul. Adversarul său laburist, Jeremy Corbyn promite să organizeze, în caz de victorie, un nou referendum asupra Brexit. Ce spune Boris Johnson despre românii din Regat Premierul Marii Britanii a vorbit într-un interviu citat de Agerpres, despre planurile românilor care sunt stabiliți în Regatul Unit. „Românii sunt membri extrem de valoroși ai societății noastre, îi iubim, au o contribuție uriașă la economia Regatului Unit, la cultura britanică. Am fost primar al Londrei. Când mergi prin Londra, vezi o mulțime de magazine românești, români care lucrează în toate domeniile. Credem că sunt jumătate de milion de români în Regatul Unit. Am fi nebuni să îi lăsăm să plece înapoi în România”, a declarat Boris.

