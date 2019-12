Alimente care îți curăță vasele de sânge

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Mărul conţine pectină, o fibră care previne colesterul să se depună pe vasele de sânge. În plus, acesta conţine flavonoide, adică antioxidanţi care pot reduce riscul de boli cardiovasculare cu până la 50%.

Începând cu o anumită vârstă, grăsimile şi chimicalele din alimente îngroaşă pereţii arterelor, iar sângele nu mai poate transporta oxigenul şi substanţele nutritive în corp. Începând cu o anumită vârstă, grăsimile şi chimicalele din alimente îngroaşă pereţii arterelor, iar sângele nu mai poate transporta oxigenul şi substanţele nutritive în corp. Astfel, sedentarismul, kilogramele în plus, fumatul, stresul, un nivel mărit al colesterolului, hipertensiunea arterială sunt doar câţiva factori care influenţează înfundarea arterelor. De aceea, trebuie să ai mare grijă la ceea ce mănânci şi la ceea ce bei. Pe lângă medicamentele care scad colesterolul, există şi alimente care contribuie la îndepărtarea plăcii şi scăderea trigliceridelor. Iată câteva exemple!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)