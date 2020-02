Amber Heard a recunoscut că l-a lovit pe Johnny Depp, acuzat de violență domestică. Fanii sunt revoltați

De la divorțul lor, în 2016, Johnny Depp, în vârstă de 56 de ani, și Amber Heard, în vârstă de 33 de ani, sunt într-un conflict continuu. În noiembrie 2018, Heard a declarat pentru The Washington Post că a fost victima violențelor conjugale, fără a-l menționa pe Depp. Însă actorul s-a simțit vizat și a dat-o în judecată pentru defăimare. El a cerut în instanță daune în valoare de 50 de milioane de dolari, afirmând că s-a confruntat atât cu pierderi profesionale, cât și financiare. Printre altele, el a fost concediat din rolul căpitanului Jack Sparrow, personajul principal din seria de filme „Pirates of the Caribbean/ Pirații din Caraibe”, potrivit Mediafax.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 3 Februarie 2020, ora: 07:16

Startul saptamanii, deci ziua de azi, are dublu eveniment astral: Planeta comunicarii, gandirii si tehnologiei Mercur intra in romanticul si visatorul Pesti. Mercur nu e in forma sa maxima in Pesti. Logica ne poate da erori si e vremea sa ne lasam ghidati mai mult de intuitie si imaginatie. In...