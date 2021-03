Antarctica poate contribui cu un metru la creșterea nivelului oceanului planetar până în anul 2100

Între România și Rusia relațiile sunt reci de mai multă vreme, dar Moscova continuă să-și exercite influența prin diferite pârghii atunci când are nevoie.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfantul Mucenic Marcu, episopul Aretuselor, a distrus in timpul imparatului Constantin cel Mare (306-337) mai multe temple pagane, zidind in locul lor biserici. Cand la tronul imparatesc ajunge imparatul pagan Iulian Apostatul (361-363), episcopul Marcu a fost supus la multe chinuri.

Uleiul de măsline reprezintă o sursă de calorii pozitive, de bună calitate, ce aduce savoare şi saţietate mâncărurilor în componenţa cărora este folosit, dar are şi multe alte beneficii.

"Astăzi temperaturile estivale se apropie sau depășesc zero grade Celsius pe numeroase platouri" ale Antarcticii, au relevat autorii studiului. "Datorită suprafeței lor plane, apropiate de nivelul mării, este suficientă o ușoară încălzire atmosferică pentru a crește în mod semnificativ amploarea topirii suprafeței de gheață și precipitațiile din timpul verii", prognozează specialiștii.

Noile prognoze sunt realizate printr-o nouă modelare 3-D ce are particularitatea că integrează încălzirea atmosferică și dinamica gheții (fracturile produse de apa de ploaie, prăbușiri ale falezelor de gheață). Totodată, ea confruntă aceste ipoteze cu episoadele anterioare de încălzire globală din timpul ultimei interglaciațiuni (acum circa 125.000 de ani) și din timpul Pliocenului (acum 3 milioane de ani). "Într-o epocă în care temperaturile medii erau doar puțin mai ridicate decât astăzi, nivelul mării era mult mai mare", de exemplu, cu 6 metri până la 9 metri mai ridicat decât acum în timpul ultimei interglaciațiuni, susțin autorii studiului.

Până în prezent, Grupul interguvernamental de experți privind schimbările climatice ( Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) a prognozat o creștere globală a nivelului mării cuprinsă între 26 de centimetri până la 82 de centimetri la orizontul anului 2100, în comparație cu nivelul de la sfârșitul secolului al XX-lea, dintre care aproximativ 12 centimetri numai ca efect al diminuării calotei Antarcticii.

"Acest fapt ar putea fi un dezastru pentru mai multe orașe de la joasă altitudine", a declarat Robert DeConto de la University of Massachusetts Amherst, coautor al studiului împreună cu David Pollard de la Pennsylvania State University.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Oamenii de știință de la University of New South Wales din...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)