Aperitive festive. Cele mai frumoase și gustoase aperitive pentru Crăciun și Revelion

Cauti niste idei de aperitive festive cu care sa le iei ochii invitatilor de Craciun si Revelion si care sa fie si foarte gustoase? Ai venit unde trebuie!



Iata cele mai interesante idei de aperitive festive!



Aperitive festive # 1: Rulouri de stiuca cu legume in aspic







Ingrediente



o stiuca de 1- 1,5 kg,

400 g mix de legume congelate,

un praf de sare,

un praf de piper

4-5 catei de usturoi,

150 ml ulei pentru prajit,

10 g gelatina

Mod de preparare Rulouri de stiuca cu legume in aspic



1. Se pune la fiert 500 ml apa cu un praf de sare. La primul clocot se varsa mixul de legume congelate si se asa sa fiarba 7 minute dupa care se scurg bine iar apa in care au fiert se lasa sa se limpezeasca.

2. Pestele curatat de solzi si intestine, se spala in mai multe ape reci apoi se fileteaza cu un cutit ascutit. Se sareaza si pipereaza, dupa gust fiecare file de peste.

3. Se impart legumele fierte si scurse in forme de savarine sau alte forme, dupa preferinta. Apa limpezita in care au fiert legumele se amesteca cu gelatina hidratata in 100 ml apa rece si apoi topita la bain marin, apoi se aduaga peste legumele din fiecare forma atat cat sa le acopere si se dau formele la rece 1-2 ore, apoi se scot din forme si se transfera pe platou

4. Pe fiecare file de peste se pune cate o jumatate de catel de usturoi,se ruleaza strans si se prinde cu cate o scobitoare din bambus. Se prajesc in ulei incins apoi se scot pe servetele absorbante. Fiecare rulou se serveste pe cate o forma de aspic cu legume. Sunt delicioase!

Pofta buna!

Aperitive festive # 2: Salata de pui cu maioneza

Ingrediente



un piept mare de pui ,fara piele si os,4 morcovi,2 bc pastarnac,o radacina patrunjel,un borcan de 800 g cu castraveciori in otet,cca 15 cartofi potrivit e mari,sare,piper

maioneza;1 galbenus de ou fiert tare,un galbenus crud,un praf de sare,cca 300 g ulei,2-3 linguri de mustar(dulce sau iute,dupa preferinta)

Mod de preparare Salata de pui cu maioneza

Se spala cartofii bine cu apa rece apoi se fierb cu tot cu coaja ,acoperiti cu apa si o lingura de sare. Cand se lasa intepati cu furculita usor,ii scurgem de apa ,ii clatim cu apa rece si ii lasam sa e raceasca bine. Pieptul se pune la fiert cu radacinoasele curatate de coaja dar lasate intregi si un praf de sare. Cand au fiert se scurg si se lasa sa se raceasca bine.

Pregatim maioneza din cele 2 galbenusuri, un praf de sare si uleiul turnat cate putin. Cand maioneza este bine legata si sta teapana se adauga ,dupa gust si mustar. Se curata cartofii de coaja apoi ii taiem in cubulete mici,la fel procedam si cu pieptul de pui si radacinoasele.

Castraveciorii se curata de coaja (eu i-am cu coaja) apoi se taie cubulete mici si se pun in sita, presand cu mana, pana se scurge tot sucul de saramura si otet. Se amesteca toate ingredientele cu un praf de sare si piper (eu am adaugat si ierburi aromatice uscate), se adauga si maioneza si se amestec usor cu o lingura pana la omogenizarea perfecta a ingredientelor.

Aperitive festive # 3: Terina de ardei si pasta de branza

Ingrediente



8 ardei capia rosii

300 gr branza de vaci

250 gr telemea de capra

100 gr unt

o legatura de marar

piper macinat

sare

2 pliculete de gelatina

Mod de preparare

Ardeii se coc si se curata de coaja si seminte. Din branza de vaci, unt si telemea se face o pasta fina cu ajutorul robotului. Se condimenteaza cu piper si sare, se adauga mararultocat fin, iar la final gelatina dizolvata pe foc in 50 ml apa. Intr-o tava tapetata cu folie alimentara asezam straturi alternative de ardei si pasta de branza.

Se da la rece pentru 6 ore dupa care se scoate din forma si se feliaza dupa preferinta. Un excelent aperitiv ce merita facut pentru orice ocazie.

Aperitive festive # 4: Turte cu branza

Ingrediente

branza sarata – o bucata mare

500 g faina

un cub-25 g, drojdie proaspata

apa

un praf sare

Mod de preparare



Se face un aluat ca de paini, se framanta bine si se lasa la crescut 1 ora. Apoi se intinde cate o bucata, se presara branza rasa, si se impatureste in 2. Se prajesc pe tabla pe aragaz.



Aperitive festive # 5: Aperitiv cu somon si crema de branza

Ingrediente

Pentru crema de branza

200 gr smantana

200 gr branza mascarpone

300 gr iaurt , mai gras

2 fire de ceapa verde

O legatura de marar

boia dulce, sare, piper

200 gr somon afumat

10 felii de paine prajita

coaja de la o lamaie



Mod de preparare



Pregatim crema de branza mai intai. Se amesteca smantana cu iaurtul si branzamascarpone intr-un vas pana se omogenizeaza bine, apoi se pune compozitia intr-untifon, se leaga cu o ata si se lasa la scurs pana a doua zi. A doua zi, se desface tifonul iarcrema obtinuta se amesteca cu mararul, ceapa verde tocata foarte fin, coaja de lamaie, boiaua si condimentam cu sare si piper.

Se iau feliile de paine prajita si se asaza crema de branza. Se taie feliile de somon in bucati de 6-7 cm lungime si se ruleaza frumos intepandu-le cu o crenguta de rozmarin.

Se servesc imediat sau se pastreaza in frigider cateva ore.

Aperitive festive # 6: Cosulete festive cu carne si legume

Ingrediente (ptr.cca.12 buc)

500 g carne tocata amestec (porc+vita), 2-3 cepe rosii de apa, 1-2 ardei grasi rosii (sauunul rosu,unul verde), un morcov, telina, pastarnac, 300 g ciuperci proaspete, cateva fire de patrunjel si marar verde, sare, piper, 50 ml ulei de masline,1/2 pachet de foi de placintadecor; cascaval, felii de salam uscat

Mod de preparare

Carnea tocata se prajeste in jumatate din cantitatea de ulei de masline,pana scade tot sucul,apoi se sareaza si se pipereaza dupa gust Separat se caleste si ceapa taiata julien,cu ardeiul taiat feliute subtiri,se adauga si morcovul,pastarnacul si telina date prin razatoarea mica si la urma adaugam ciupercile curatate de pielita,spalate si taiate feliisubtiri.

Se acopera tigaia cu un capac si se lasa la foc mic sa se caleasxca ain voie,panascade tot sucul lasat. Se ia capacul si se lasa sa se caleasca bine,se sareaza si se pipereaza ,dupa gust.Se opreste focul si se amesteca cu carnea tocata calita,cu verdeata taiata marunt. Se amesteca totul si se lasa sa se racoreasca.

Foile de placinta se taie in patrate cu latura de aprox.15 cm care se repartizeaza,asezate cu colturile decalate,sa formeze o margine dantelata,in 2 forme de briose cu cate 6 gauri.Daca amestecul de carne este sarac in grasime ,se mai ung foile de placinta cu un strop de ulei(eu nu le-am mai uns!).In cosuletele formate din foile de placinta ,se pun cate doua linguri din amestecul de carne si legume.

Se decoreaza fiecare cosulet cu o bucatica de cascaval feliuta sau dat prin razatoare si felii subtiri de salam uscat ,facute ca niste evantaie.Se dau la cuptor preincalzit,cca, 10-15 minute.Sunt niste aperitive delicioase ,de un mare efect vizual.

Pofta buna!

Aperitive festive # 7: Tort aperitiv cu crema de branza, somon si ciuperci

Ingrediente

250 gr faina

100 gr masline negre tocate marunt

1 lingurita boia dulce

1 lingurita sare

1/2 lingurita oregano

1/2 lingurita rozmarin pudra

2 catei de usturoi

3 linguri ulei de masline

20 gr drojdie

150 ml apa calduta

Crema de branza:

300 gr branza dulce

300 gr branza feta

3 linguri smanatana

300 gr ciuperci proaspete(fierte)

100 gr somon afumat

1/2ardei gras rosu

1/2 ardei gras verde

10 gr gelatina

1 lingura marar verde tocat

200 gr sunca feliata

150 gr salam uscat de trei feluri diferite



Mod de preparare

Ingredientele se pun intr-un bol si se amesteca bine. Framantam aluatul si-l lasam la crescut 45 min. dupa care-l punem intr-o forma rotunda (20 cm diametru) si-l mai lasam sa creasca iar 30 min si apoi il dam la cuptor la foc mediu. Cand este copt il scoatem din forma si-l lasam sa se raceasca.

Crema de branza:

Amestecam cele doua feluri de branza si smanatana pana cand se omogenizeaza. Oprim din acesta crema 5-6 linguri iar la restul adaugam ciupercile care au fost fierte tocate marunt,ardeii tocati marunt, somonul taiat marunt si mararul tocat. Hidratam gelatina in 2-3 linguri de apa, apoi o topim si apoi o amestecam la compozitia de branza doar inainte de a folosi crema nu mai devreme.

Blatul se taie in trei felii. Asezam prima foaie pe platou, punem jumatate din compozitia de branza peste care asezam felii de sunca presata. Repetam operatia si pesteal doilea blat.

Pe deasupra acoperim cu crema de branza pe care am pus-o deoparte mai devreme.

Am decorat apoi cu felii de salam uscat, felii de rosie si castravete.

Aperitive festive # 8: Tort aperitiv cu salata boeuf

Ingrediente

Blatul galben :

2 oua

2 linguri de ulei

1 lingura de smantana

2 linguri de faina

1 lingurita mica praf de copt

3-4 linguri branza rasa

Blatul verde:

2 oua

2 linguri de ulei

1 lingura de smantana

2 linguri de faina

1 lingurita praf de copt

2 linguri de spanac

sare

Blat portocaliu:

2 oua

2 linguri de ulei

1 lingura de smantana

2 linguri faina

1 lingurita praf de copt

2 linguri de pasta de ardei

sare



Pentru salata boeuf:

10 cartofi

2 morcovi

1 cutie mazare

1 buc piept de pui

4 castraveti murati

2 oua

100ml ulei

Zeama de la o lamaie

mustar

Mod de preparare

Pentru blatul verde, separi ouale, iar cele 2 galbenusuri le freci cu 2 linguri de ulei, 1 lingura de smantana, 2 linguri de faina, 1 lingurita praf de copt, sare si 2 linguri de spanac tocat marunt (congelat). Separat bati albusurile spuma tare si le incorporezi in primul amestec. Rastorni compozitia intr-o forma de tort si o dai la cuptor pentru 15 minute.

Pentru blatul portocaliu repeti acelasi procedeu ca mai sus, doar ca inlocuiesti spanacul cu 2 linguri pasta de ardei.

Pentru blatul galben, repeti procedeul, dar folosind 2 linguri de parmezan. Adaugi sare dupa gust.

Pentru salata boeuf fierbi cartofii si morcovii in coaja, ii lasi sa se raceasca apoi ii cureti de coaja. Dupa ce s-au racit ii tai cubulete de marimea unui bob de mazare. Tai cubulete si castravetii murati.

Fierbi pieptul de pui in apa cu o lingura de condiment de pui, iar dupa ce s-a racit il tai cubulete si-l adaugi peste restul compozitiei.

Adaugi mazarea scursa de apa si pui sare dupa gust.

Pentru maioneza folosesti un galbenus fiert si unul crud si le amesteci si adaugi cate putin ulei peste ele. La final adaugi mustar si lamaie dupa gust.

Amesteci maioneza cu restul compozitiei pastrand putina maioneza pentru ornat.

Asezi un blat pe un platou apoi adaugi jumatate din compozitia de salata boeuf, apoi asezi al doilea blat si adaugi restul salatei. La final adaugi al treilea blat iar deasupra ornezi cu maioneza.

Aperitive festive # 9: Butoiase din castraveti cu branzeturi

Ingrediente

-3 castraveti

-200 gr branza proaspata de vaci

-100 gr urda sarata

-100 gr telemea sarata

-1 ardei gras rosu

-1 legatura ceapa verde

-marar verde pentru decor

-sare, piper

Mod de preparare

Se spala castravetii si se sterg cu un prosop absorbant. Se curata cu un cutit castravetii in forma de zebra (adica o fasie da una nu). Se taie segmente de circa 7-8 cm lungime. Cu ajutorul unei lingurite se face o gaura in castravete, astfel incat sa ramana fundul intact. Se amesteca branzeturile pana obtinem o pasta omogena.

Tocam si ceapa verde si o adaugam in pasta de branza. Condimentam cu sare daca mai este cazul si piper. Umplem cu acest amestec butoiasele de castraveti. Pentru a obtine un efect decorativ se pot umple castravetii cu un pos de ornat torturi. Se orneaza fiecare butoias cu ardei gras rosu taiat subire si frunze de marar.

Salata de icre cu ceapa

Ingrediente



100 g icre, un pahar ulei, o lamaie, o felie de paine (sau 2 linguri de gris)

Mod de preparare Salata de icre cu ceapa

Pentru inceput batem icrele asa, simple, adaugam apoi cateva picaturi de zeama de lamaie, apoi in fir subtire ulei.

Se poate incorpora miezul unei felii de paine (inmuiat in lapte si stors bine sau 1-2 linguri cu gris) daca icrele sunt prea sarate, dupa preferinte. Potrivim de gust cu zeama de lamaie.

Salata isi va dubla volumul, se va albi, va fi o bunatate! Cine doreste poate amesteca ceapa (eu pun ceapa rosie) tocata fin sau asezata frumos deasupra si ornam cu masline.

Pofta buna!