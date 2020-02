Astenia de primăvară. Top cele mai bune remedii naturale ca să o combați. Variante de MENIU zilnic

Astenia de primavara este o conditie medicala care se traduce prin stare de epuizare, oboseala cauzate de schimbarea anotimpurilor. Pe langa starile de oboseala, astenia de primavara mai este asociata cu melancolia si chiar cu depresia usoara.



Astenia de primavara. Simptome

Potrivit specialistilor, astenia de primavara afecteaza mai mult femeile, al caror organism se adapteaza mai greu la noul mediu. Dar, astenia de primavara mai poate fi cauzata si de schimbarile hormonale care se petrec sau din cauza lipsei vitaminelor si mineralelor esentiale.



Alte simptome ale asteniei de primavara includ:



– tristete inexplicabila



– stari de nervozitate



– lipsa poftei de mancare



– tensiune arteriala scazuta



– dureri de cap



– apatie



– dureri musculare.

Astenia de primavara. Remedii

Chiar daca, de regula, astenia de primavara dispare de la sine in cateva saptamani, atunci cand organismul se adapteaza la noile conditii de mediu, exista mai multe remedii care pot fi de folos in cazul asteniei.

Cel mai bun plan ca sa o tii sub controlul este dieta, bazata pe alimente bogate in vitaminele C si E, magneziu, fier si calciu.

Legumele, fructele, nucile, migdalele, pestele, fructele de mare, lactatele sunt numai bune pentru a conferi organismului elementele nutritionale si minerale de care are nevoie. De asemenea, hidratarea este esentiala, pentru a stimula vitalitatea si a reduce hormonii stresului.

La fel de importanta este si buna dispozitie. Implica-te in tot ceea ce-ti face placere, de la citit, la plimbari prin parc, sport sau alte hobby-uri.

Astenia de primavara. Alimentatie

Triptofanul este un aminoacid precursor al serotoninei, hormonul care da starea de bine. Sunt multe alimente bogate in triptofan, dar cele mai cunoscute si la indemana oricui sunt: ouale, produsele lactate, pestele, legumele, nucile, cerealele integrale, avocado si fructele precum ananasul, capsunele, papaya, mango, portocalele, grapefruit-ul si strugurii.

Vitamina B este esentiala in combaterea oboselii. Poti consuma banane, legume si cereale integrale.

Hidratarea te ajuta sa iti pastrezi vitalitatea si sa te adaptezi mai bine schimbarilor de mediu. Consuma apa sau ceaiuri de ginseng, tei si floarea pasiunii. Ginsengul contribuie la revigorarea organismului, reduce nivelul de stres. Ceaiul de tei are proprietati calmante si ajuta la o odihna buna pe timpul noptii. Ceaiul de floarea pasiunii are aceleasi efecte daca este baut inainte de culcare.

Drojdia de bere contine multe vitamine si minerale care te ajuta sa-ti redobandesti vitalitatea. Adauga drojdie de bere in smoothie-uri, milkshake-uri, supe sau iaurt grecesc.

Astenia de primavara. Dieta

Este o idee buna sa eviti grasimile si alimentele procesate. Desi iti ridica nivelul energiei rapid, la fel de repede trec efectele, iar simptomele asteniei de primavara reapar.

Cauta alimente bogate in protein, vitamine si minerale care pot lupta impotriva oboselii si stabilizeaza nivelul adrenalinei.

Astenia de primavara – Idei pentru micul dejun

Varianta 1: terci de ovaz cu nuci si scortisoara, alaturi de un pahar de lapte.

Varianta 2: doua felii de paine integral cu unt de arahide si iaurt grecesc cu fructe proaspete.

Varianta 3: omleta cu legume si avocado.

Astenia de primavara – Idei pentru pranz

Varianta 1: humus cu pita, alaturi de felii de castravete, ardei grass i cuburi de branza si mere.

Varianta 2: somon la gratar pe pat de spanac verde cu ulei de masline si otet balsamic, servit cu crackers din grau integral.

Varianta 3: pui la cuptor cu salata de legume, in care poti adauga nuci pecan, mar, ceapa rosie, telina, migdale si suc de lamaie.

Astenia de primavara – Idei pentru cina

Varianta 1: strips din carne de vita, servit cu legume stir-fry (bok choy, morcovi, broccoli), alaturi de orez brun.

Varianta 2: salata de linte cu castraveti, ardei gras, seminte de pin, felii de nectarine, avocado si branza feta. Se poate adauga un ou fiert tare, iar dressingul sa fie cu ulei de masline si zeama de lamaie.

Varianta 3: ficatei de pui cu ciupierci, cu taitei, chili si branza parmezan.

Astenia de primavara – gustari

Pentru gustarile dintre mese, poti incerca migdale nesarate, nuci braziliene, caju, alune, nuci pecan, nuci, seminte de floarea soarelui, seminte de dovleac.

Daca nu esti fan nuci, incearca fructe variate precum fructele de padure, bananele, strugurii. Completeaza cu doua tablete de ciocolata neagra.

Astenia de primavara. Exercitii fizice

Chiar daca nu esti o persoana foarte activa, cateva exercitii fizice usoare te pot ajuta sa combati astenia. Plimbarile usoare, inotul sau exercitiile aerobice de intensitate scazuta sunt de ajuns pentru a elibera in organism endorfine.

De asemenea, buna dispozitie o poti redobandi facand activitati care iti produc placere. Daca ai un hobby, reintoarce-te la el.

Astenia de primavara. Rutina somnului

In mod paradoxal, oboseala cauzata de astenie duce la insomnii, ceea ce va accentua starea de epuizare. Poti intrerupe acest lant al slabiciunilor printr-o rutina desavarsita a somnului. Corpul are nevoie de odihna pentru a se revigora, de aceea este indicat sa dormi cel putin 7 ore pe noapte.

Afla aici ce trebuie facut pentru a avea un somn usor.