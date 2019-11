Atacuri de panică în somn: cauze și remedii

- exerciții de meditație - tehnici de relaxare - expunerea și conștientizarea temerilor pentru a se detașa de ele - yoga - masaj terapeutic - acupunctură - meloterapie - terapie prin umor - terapie familială - remedii naturiste din plante - ceaiuri cu efect calmant (de mușețel, de levănțică etc.) - remediile homeopate - terapia cu valeriană (un puternic sedativ natural, administrat sub formă de pastile, ceaiuri și picături)

- concentrându-se pe recăpătarea ritmului respirator normal – prin respirații lente și profunde - sorbind încet un pahar cu apă - fixându-și privirea asupra unui obiect din apropiere - gândindu-se numai la lucruri pozitive - concentrându-se pe relaxarea mușchilor maxilarului și ai umerilor - străduindu-se să înțeleagă motivul care a declanșat panica și să-l evite, dacă este posibil - încercând să se îndepărteze de situația care îi provoacă panica - vorbind cu cineva drag lucruri plăcute, liniștitoare - reamintindu-și că atacul de panică nu este mortal, nu are consecințe fizice periculoase și poate fi tratat - încercând să mediteze - străduindu-se să nu se lase cuprinsă de teamă atunci când vine vremea să meargă la culcare - făcând plimbări și exerciții fizice ușoare

Diagnosticarea atacurilor de panică în somn Un medic poate evalua o persoană pentru a determina dacă a suferit un atac de panică sau are o altă afecțiune - cum ar fi: hipoglicemia, o boală a tiroidei sau o afecțiune cardiacă ori o altă boală care ar putea prezenta simptome similare. În acest scop, investigațiile presupun explorarea antecedentelor medicale și a simptomelor fizice pe care le prezintă pacientul respectiv.

- moștenirea genetică – persoana respectivă are membri de familie cu un istoric de atacuri de panică - tipul de personalitate (mai sensibilă, mai emotivă) - evenimentele neplăcute din viața sa - cum ar fi: pierderea locului de muncă, obligația de a vorbi în public sau teama de a călători cu avionul, de pildă - chimia creierului (dezechilibre între substanțele chimice ale creierului, generate de tulburări neurologice sau de unele disfuncții tiroidiene) - condiții subiacente - cum ar fi tulburarea de anxietate socială

În general, se crede că atacurile de panică au o strânsă legătură cu stresul major provocat de schimbările importante sau de evenimentele traumatizante care au loc în viața unei persoane (dispariția unei ființe dragi, divorțul, pierderea sau schimbarea locului de muncă, pensionarea, o boală gravă etc.).

Potrivit Anxiety and Depression Association of America (Asociația pentru Anxietate și Depresie din America), anxietatea afectează aproximativ 40 de milioane de adulți (18,1% din populația SUA). Cu toate acestea, doar 36,9% dintre cei afectați caută tratament de specialitate.

Manifestări și consecințe ale atacurilor de panică în somn Unii oameni pot avea un atac de panică brusc, fără niciun avertisment, alții pot avea atacuri frecvente, tot pe neașteptate. Cei care au frecvent atacuri de panică pot începe să identifice anumiți factori declanșatori, cum ar fi, de pildă, stresul la locul de muncă, apropierea unui eveniment major în viața lor (căsătoria, de exemplu), teama de a zbura etc.

