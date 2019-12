Bacșiș de 1200 de dolari lăsat unei chelnerițe. Femeia a vrut să returneze banii

Surpriză înainte de sărbători pentru o chelneriță din statul american New Jersey. Femeia a primit 1200 de dolari bacșiș de la un grup de prieteni.



Zellie Thomas a povestit, pentru NJ.com, că alături de un grup de prieteni, a vrut să o surprindă pe chelnerița care i-a servit în restaurant. După masă, aceștia au contribuit cu câte 100 de dolari, lăsându-i femeii un bacșiș de 1200 de dolari.

Șocată, femeia a vrut să le returneze banii, mai povestește Zellie Thomas. Prin acest gest, bărbatul speră că și alții îi vor urma exemplul.

Today, i was apart of something that I hope becomes an annual holiday tradition.

A group of us gathered for breakfast at the Paterson @IHOP each bringing $100. We paid the bill and gave our waitress a $1,200 tip.

It really is a privilege to be someone else’s blessing! 😊😊 pic.twitter.com/soa8wmZzt1