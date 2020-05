Bărbatul de care trebuie să te ferești în funcție de zodie

Vărsătorul Racul este foarte diferit de tine, așa că relația dintre voi nu va dura sau vă va aduce multă suferință. Tu ești explorativă și calculată, pe când nativul Rac are nevoie de o parteneră emoțională, mai degrabă înclinată spre valori familiale și tradiționaliste, decât căutătoare și nonconformistă ca tine. Chiar dacă veți accepta diferențele dintre voi, pe termen lung nu vei putea face față energiei emoționale a Racului, pe care o vei considera sufocantă.

Capricornul Un bărbat din zodia Săgetătorului sau a Berbecului îți va pune răbdarea la încercare și relația voastră are puține șanse să dureze. Săgetătorul nu răspunde nevoii tale de seriozitate și angajament, în vreme ce Berbecul este mult prea ambițios și va intra în competiție cu tine. Dacă îți plac provocările, poți face un experiment cu nativii acestor zodii, dar este greu de crezut că poți sta alături de oricare dintre ei pe termen lung.

Fecioara Tot problemele de încredere vor duce și la sfârșitul relației tale cu un nativ din Săgetător. Tu îți dorești un angajament de lungă durată, pe când Săgetătorul are sentimentul că este captiv, când stă prea multă vreme într-un singur loc sau într-o singură relație. Așa că s-ar putea să ai supriza că pleacă, pur și simplu, într-o aventură, exact când tu îți doreai să vă mutați împreună.

Gemenii Evită să începi o relație cu un bărbat din zodia Peștilor, pentru că personalitățile voastre sunt incompatibile. Tu ești logică și rațională, el este visător și trăiește adesea în lumea fanteziilor sale, iar aceste diferențe de comunicare vor sta sigur în calea relației voastre. În plus, tu îți dorești pe cineva care să-ți lase cât mai multă libertate, în vreme ce bărbatul Pești este foarte implicat în relație, adesea dependent de partenera sa, ceea ce nu îți convine deloc.

Taurul Nu prea ai multe șanse să te înțelegi cu un bărbat Leu, așa că ar fi bine să nu te îndrăgostești de el. Pe cât ești tu de așezată și dornică să iei lucrurile ușor, pe atât de agitat și energic este Leul, de aceea nu vă potriviți deloc din punct de vedere energetic. În plus, atrage atenția tuturor asupra sa, lăsându-te întotdeauna în umbră, ceea ce nu-ți convine prea tare.

