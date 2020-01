BĂTAIE LA COSTEȘTI. Un tânăr de 21 de ani bătut crunt de mai mulți indivizi de revelion/ VIDEO

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Un numar mare de studii arata ca persoanele casatorite sunt mai sanatoase decat cele necasatorite. In randul acestora, ratele de depresie, afectiuni cardiovasculare sunt mai mici si durata de viata mai lunga. Cu toate acestea, cercetarile s-au bazat pe datele prelevate de la persoane...

Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legală, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois.

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri “de facere” pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a...

La mai bine de un an după ce Google și Apple au introdus mecanisme prin care să vezi cât stai pe telefon, probabil că încă nu le folosești. Dacă crezi că stai prea mult pe telefon, poate ar trebui să faci ceva mai drastic.

Pentru Liviu Dragnea, noul an ar putea avea semne bune. Fostul lider al PSD are o speranță să iasă din spatele gratiilor iar acest lucru ar urma să se întâmple în scurt timp

Contactați de reporterii Deschide.MD, Silvia Vetcu, ofițerul de presă al IP Ialoveni a declarat că pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru „vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente”. Persoanele vinovate riscă o pedeapsă sub formă de închisoare de la 5 la 10 ani

