Bătută, amenințată cu moartea și jefuită. Coșmarul prin care a trecut o femeie din Băcioi

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

O fetiță a reușit să ofere o lecție de viață impresionantă. Medicii au diagnosticat-o cu Sindrom Down și nu i-au dat nicio șansă la o viață normală, dar la doar 4 ani, micuța a devenit model. Cara Brown a primit diagnosticul dur din partea medicilor la doar câteva ore...

Au avut o relație foarte bună, iar Michael Douglas i-a fost tot timpul alături, dar cu toate acestea nu a primit nimic după moartea tatălui său. Cine a moștenit întreaga avere a lui Kirk Douglas? Marele actor Kirk Douglas s-a stins la începutul acestui an, mai exact pe 5...

Compania rusă IDC (Infrastructure Development and Construction), înregistrată la Belgrad, care a fost principalul executant pentru construcția conductei de gaze Turk Stream prin Serbia, va fi subcontractant al secţiunii bulgare a gazoductului, a informat corespondentul BGNESS la...

Grupul de investigaţie The Bellingcat face dezvăluiri inedite despre activitatea unuia dintre cei trei cetăţeni ruşi inculpaţi în Bulgaria în dosarul otrăvirii omului de afaceri Emilian Ghebrev.

Perspectiva sumbră că epidemia cu coronavirus ar putea deveni prima pandemie din era globalizării pune sub semnul întrebării stabilitatea economiei mondiale, transmite Bloomberg.

Fiecare femeie este importantă în felul ei, pentru că are un rol bine stabilit pentru cei din jur. Fie că este mamă, soție sau prietenă, absența ei s-ar simți cu siguranță. Este bine cunoscut faptul că prezența unei femei nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că...

