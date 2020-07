Belarus: Zeci de MII de oameni în stradă, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidențiale / VIDEO

Cu aproximativ o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale din Belarus, zeci de mii de persoane au ieşit în stradă la un miting al opoziţiei joi la Minsk, relatează vineri dpa şi France Presse.

Svetlana Tihanovskaia, o novice în politică, a mobilizat aproximativ 34.000 de oameni într-un parc din capitala belarusă Minsk, potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Viasna.

Aceasta marchează cea mai mare acţiune a opoziţiei în fosta republică sovietică în ultimii ani. Oponenţii preşedintelui autoritar Aleksandr Lukaşenko îşi pun toate speranţele în Tihanovskaia, în vârstă de 37 de ani, care intenţionează să-l conteste pe liderul aflat la putere de mai mult de un sfert de veac, la 9 august.

Soţul ei, Serghei Tihanovski, un blogger proeminent, este unul dintre cei doi principali adversari care au fost încarceraţi şi cărora li s-a refuzat înregistrarea pentru a candida. Celălalt este Viktor Barbariko. Un al treilea potenţial puternic candidat, Valeri Ţepkalo, a fugit în Rusia.

Lukaşenko a acuzat în mod repetat opoziţia că provoacă tulburări şi plănuieşte să-l răstoarne cu ajutor străin.

At least 34,000 people came to the #Tsikhanouskaya’s rally in #Minsk, accord. to @viasna96. People are singing „Mury” by Jacek Kaczmarski (inspired by L’Estaca) in Russian. This is an unofficial song of Tsikhanouskaya’s campaign. A well-organised rally, people of all ages came pic.twitter.com/hKcGyq4VhD