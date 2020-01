Black Friday 2020: Prețurile biletelor de avion sunt cu până la 60 la sută mai mici

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Un dezechilibru hormonal se poate ascunde sub o serie de semne pe care nu le iei de obicei în considerare. Îți recomandăm să parcurgi cu atenție lista pe care am întocmit-o pentru a verifica dacă nu te regăsești în situația de a suferi de dezechilibru hormonal....

Acest regim are la baza trei etape care trebuie respectate cu strictete. Prima etapa este pregatirea si tranzitia, a doua etapa este perioada propriu-zisa de slabire, iar a treia este revenirea. Dieta poate fi tinuta de la trei saptamani pana la doua luni si jumatate. 1. Tranzitia si...

Și lista nu e nici de departe completă. Finalul lui 2019 n-a însemnat doar scrisori de Facebook cu rezumate de an, recunoștință și speranță pentru deja celebrul 2020. A lăsat în urmă o nouă moarte comisă de sistem. Femeia de 66 de ani care s-a dus la Spitalul Floreasca...

Este plin netul de articole care se slujesc de false interpretări istorice pentru a demonstra o inferioritate culturală a românilor și mai toate susțin superioritatea unui regionalism ardelenesc. Un exemplu mai recent îl avem de la Horațiu C. Damian, ce înșiră o lungă polologhie în...

Ștefan Turcu - purtător de cuvânt Reprezentanța CE: De exemplu, atunci când pe motoarele de căutare ne vor apărea anumite bunuri sau servicii, trebuie să fim notificați dacă aceste apariții sunt sau nu plătite. E important ca un consumator să știe de acel preţ personalizat, adică dacă prețul afișat pe un anumit site este ca urmare a anumitor algoritmi, el este pe acest site, are anumite obiceiuri, preferă hotelurile cu 2 camere. Pe foarte multe site-uri este afișat best deal, prețul zilei. Trebuie să afișeze prețul minim pentru ultimele 30 de zile.

A început prima repriză de ieftiniri. Ianuarie este luna reducerilor. Cei mai harnici iau acum chiar şi vacanţe pentru vară sau pentru Crăciunul următor. Centrele comerciale s-au transformat într-un paradis pentru pasionaţii de cumpărături. Toate magazinele afişează promoţii după sărbătorile de iarnă. Cei care au pus deoparte bani şi după sărbători, s-au grăbit să profite de primele scăderi de preţ. Nu doar la haine sunt acum prețuri mai mici, ci și la vacanțe. Iar mulți români au aplicat proverbul care spune că omul gospodar își face iarna sanie și vara car și au cumpărat pachete de vacanţă pentru vară şi iarna viitoare. Claudiu Tocilă - reprezentat agenție de booking: Luna ianuarie este, istoric vorbind, luna cea mai bună pentru a achiziționa bilete de avion. Prețurile sunt cu până la 60 la sută mai mici, iar companiile aeriene au foarte multe oferte aproape în fiecare zi. Românii încep să o vadă ca un black friday al călătoriilor. Avem deja câțiva clienți care și-au programat călătorii pentru Crăciunul sau revelionul viitor. Noi am găsit pentru destinațiile cele mai populare prețuri începând cu 20 de euro pentru Roma, Bruxelles, Londra, 35 euro pentru Veneția, 45 euro pentru Lisabona.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)