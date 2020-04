Blocarea site-urilor: spațiu informațional curat versus riscuri pentru o dictatură informațională

Pentru primul tip de blocare, la provider, mai poți să schimbi DNS serverele la Google (8.8.8.8, 8.8.4.4), prin Firefox DOH (DNS over HTTP) sau alte servicii DNS externe gratuite și, astfel, poți naviga liniștit. Dar dacă MoldData a blocat site-ul, schimbarea DNS-ului nu ajută. Anume din această cauză niciun site de fake news nu este înregistrat în zona DNS .md. Mai mult ca atât, multe portaluri ale instituțiilor media din Republica Moldova evită să se înregistreze în zona .md (unimedia.info, privesc.eu etc.) pentru că, în trecut, MoldData a blocat unele site-uri fără raționament și fără a anunța proprietarii (care, de altfel, erau persoane cunoscute instituției).

Cea mai simplă metodă de a bloca un site este prin refuzul de rezolvare a cererii DNS (Domain Name System).Ce înseamnă asta? După ce tapați numele unui site în bara de adrese, browserul nu știe unde acest site se află, pe ce IP/server. Pentru această problemă, În Internet există un întreg subsistem care ajută la identificarea site-ului, unde anume este localizat acesta, pe ce server. Browserul mai întâi caută într-un fișier pe discul local .hosts, apoi întreabă modemul ce DNS servere are (de obicei aici sunt serverele DNS pe care le-a oferit furnizorul de servicii Internet atunci când ți-a instalat modemul), browserul interpelează acele DNS-uri și dacă nu găsește, DNS providerul[2] face cerere recursivă în continuare până ajunge la .TLD Provider (nic.md pentru Moldova), iar TLD providerul are ultimul DNS server unde stă informația domain=ip.

