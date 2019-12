Boris Johnson s-a ascuns de presă într-un frigider. Cum a ajuns să livreze lapte la ușile britanicilor// VIDEO

Boris Johnson pare să facă orice pentru a câștiga alegerile parlamentare care vor avea loc joi în Regatul Unit și de care depinde rezultatul crizei Brexit dar și funcția sa de prim-ministru. Șeful executivului de la Londra s-a postat pe Twitter în timp ce ia masa, îndemnându-i pe britanici să vină la vot și s-a filmat în timp ce pare că livrează o navetă de lapte unei familii dintr-o suburbie engleză. Încolțit de producătorul unui show TV care încerca să îi ia un interviu înainte de alegeri, Johnson s-a ascuns în frigiderul camionului de lapte, în timp ce asistenții săi au încercat să-l facă pe jurnalist să renunțe, relatează The Guardian.



Cea mai nouă peripeție prin care a trecut prim-ministrul britanic Boris Johnson include câteva navete de lapte, un camion și un frigider care a servit drept ascunzătoare pentru șeful executivului britanic. În timpul unei scheme de campanie înainte de alegeri, Boris Johnson a fost surprins de producătorul show-ului TV „Good Morning Britain”, care i-a cerut să participe la emisiune pentru a da un interviu înainte de alegeri.



Pentru a scăpa de jurnalist, Boris Johnson s-a refugiat într-un frigider de unde a ieșit după ceva timp cu niște navete de lapte în mâini.



Boris Johnson a început o nouă ofensivă populistă cu o zi înainte de alegerile parlamentare. Prim-ministrul britanic a fost parte a unei scenete de campanie în care pare că livrează o navetă de lapte unei familii dintr-o suburbie engleză.

Boris Johnson i-a îndemnat, de asemenea, pe britanici să voteze într-un clip pe Twitter în care se află într-un restaurant, iar în fața lui se află un mic-dejun tradițional britanic.

