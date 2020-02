Bruschete cu roșii și legume fripte

Mod de preparare Feliile de paine se prajesc in prajitorul de paine. Cand sunt inca calde se unge fiecare felie in parte cu putin ulei de masline. Se freaca cu cate un catel de usturoi fiecare. Rosiile se fierb in putina apa cu sare pana se desprinde coaja. Se toaca marunt si se calesc cu 2 linguri ulei de masline. Se adauga sare si piper dupa gust. Pentru aroma se pot pune cateva fire de busuioc.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Pentru a stimula functiile de invatare si memorare ale creierului exista o anumita perioada a zilei cand ar trebui sa faci sport, spun specialistii. Cel mai bun moment al zilei in care ar trebui sa fii in sala de sport pentru antrenament este dimineata, pentru ca exercitiile facute inca de la...

Viata noastra depinde astazi atat de mult de noile tehnologii, incat am ajuns sa ne simtim pierduti fara calculator, internet si telefon inteligent. In fiecare zi o noua inventie vine sa ne faca munca mai usoara, preluand mai ales din efortul mental pe care ar trebui sa-l depunem. Care sunt insa...

Actualitate 27 Februarie 2020, ora: 12:07

Luna este in Berbec, prima zodie din cele 12, zodia noului inceput, deci o luam de la capat in calatoria celor 28 zile ale ei. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este...