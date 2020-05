Cafea caldă sau cafeaua rece: care este mai sănătoasă?

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi foarte mari pentru ca acesta să fie gata.

Fuller şi Rao, cei doi autori ai studiului, au descoperit că aciditatea din cafeaua caldă şi cea rece era similară. În trecut, cafeaua rece era considerată mai puţin acidă, adică mai uşoară pentru stomac însă, noul studiu arată că nivelul pH-ului in cafeaua caldă şi cea rece variază între 4.85 şi 5.13.

”Cercetarea arată că (n.r.- cafeaua) poate fi chiar foarte bună pentru sănătate (...) Am descoperit că o capacitate antioxidantă crescută se regăseşte în cafeaua caldă”, a menţionat co-autorul studiului, Meghan Fuller, medic şi profesor de chimie la Universitatea Thomas Jefferson. ”Mai este nevoie de alte cercetări pentru a înţelege complet posibilele diferenţe în privinţa efectelor cafelei asupra sănătăţii, în funcţie de timp şi temperatură”, a continuat Fuller.

În noul studiu, publicat în jurnalul Scientific Reports, cercetătorii universităţii Thomas Jefferson din Philadelphia, au comparat aciditatea şi activitatea antioxidantă a cafelelor sub diferite forme: calde şi reci. Vestea bună în ceea ce priveşte cafeaua caldă? Nivelul activităţii antioxidante este mult mai crescut. Să ne reamintim că antioxidanţii sunt benefici pentru sănătate, iar consumul de cafea poate duce la scăderea riscului apariţiei bolilor cardiovasculare, a diabetului şi a decesului timpuriu.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

