CAHUL: Polițistă luată pe capotă de un șofer beat

Fostul avocat al lui Vlad Filat, Igor Popa, anunta ca a depus o plangere penala la Procuratura din orasul Frankfurt am Main, Germania, pe numele fostului premier Vlad Filat, in urma declaratiilor "mincinoase" facute de acesta in spatiul public.

Actualitate 13 Februarie 2020, ora: 16:30

Ziua indragostitilor 2020 sta sub contextul astral special pentru iubire, dat de cele doua planete care guverneaza amorul Marte si Venus. Marte da dorinta sexuala, in timp ce Venus aduce sentimentul de dragoste in cuplu. Acum, Venus se afla in Berbec, iar Marte in Sagetator. Ce inseamna pentru...