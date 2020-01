Când începe POSTUL PAȘTELUI 2020? Ce trebuie să știe toți credincioșii

Postul Pastelui 2020. Lasata secului

Duminica, 23 februarie 2020, este lasata secului de carne (Duminica Infricosatoarei Judecati). Timp de inca o saptamana, crestinii mai au voie sa consume branza. Peste o saptamana, duminica 1 martie 2019, este lasata secului de branza (Duminica Izgonirii lui Adam din Rai).



Postul Pastelui 2020. Dezlegari la peste

Spre deosebire de Postul Craciunului care este mai bland si are multe dezlegari la peste, Postul Pastelui este mult mai aspru. Zillele in care se da dezlegare la peste sunt 25 martie (Buna Vestire) si duminica, 12 aprilie (Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile).



Mai mult, in Saptamana Mare se mananca numai seara, paine si apa. Iar in Vinerea Mare se tine post negru.

Postul Pastelui 2020 – Ce sa faci si ce sa nu faci

In postul Pastelui nu se consuma carne sau lactate. De asemenea, credinciosi trebuie sa-ti tina in frau gandurile necurate si poftele. Nu este bine sa faci petreceri, fapte rele sau sa vorbesti de rau pe cineva.

Postul Pastelui presupune curatenie trupeasca si sufleteasca.

Postul Pastelui este un indemn spre spiritualitate, milostenie, lecturi din Biblie si alte carti duhovnicesti. Credinciosii trebuie sa se spovedeasca in timpul Postului Mare pentru a se pregati pentru Impartasanie.

De asemenea, in Postul Mare se citeste Canonul cel Mare. Canonul Sfantului Andrei Criteanul se citeste pe fragmente in prima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, in zilele de luni, marti, miercuri si joi, la Pavecernita; iar in intregime se citeste joi din saptamana a 5-a a Postului Sfintelor Pasti, la Pavecernita.

In Postul Pastelui nu se fac nunti.

Postul Pastelui 2020 – Rugaciune de spus in Postul Mare

Doamne Dumnezeule si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stapanire si al grairii în desert nu mi-l da mie.

Iar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei, daruieste-l mie, robului Tau.

Asa Doamne, Împarate, daruieste-mi ca sa-mi vad gresalele mele si sa nu osandesc pe fratele meu, ca binecuvantat esti în vecii vecilor.

Amin.