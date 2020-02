Candidații la funcția de membru CSM: Judecătorii trebuie să uite de interesele personale

Ion Crețu este avocat, profesor titular de Drept, mediator și arbitru. Acesta a fost apărătorul companiei „A5 Plus Nepremicnine poslovanje z nepremicninami d.o.o.” din Slovenia. Investitorul străin, drepturile căruia apăra Crețu, a fost deposedat de un imobil și terenul aferent acestuia, de pe strada Veronica Micle, nr.2, pentru care ar fi plătit jumătate de milion de euro. Ulterior, magistrații de la Judecătoria Chișinău au anulat contractul de vânzare-cumpărare, iar investitorul a fost deposedat de bunurile obținute legal. Clientul acestuia preciza că, datorită avocatului Crețu, ei cred că-și vor face dreptate în instanțele superioare.

„Pentru a asigura un interes sporit din partea audienților, voi propune ca tematica cursurilor să parvină din partea corpului judecătoresc. Judecătorii sunt în măsură să solicite cursuri pe o anumită tematică, mai cu seamă în contextul în care numai în ultimul an au fost operate modificări semnificative la Codul civil, precum și adoptat Codul administrativ”, ne-a spus acesta.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Văduva baschetbalistului Kobe Bryant l-a dat în judecată pe propietarul elicopterului care s-a prăbușit luna trecută în California și la bordul căruia se aflau legendarul sportiv și fiica sa în vârstă de 13 ani, Gianna, transmite The Guardian. Procesul, care...

Soarele, Marte si Nodurile Lunare se reunesc in cel mai armonios dans astazi. Iar Marte, planeta energiei si actiunii, aflat in Capricorn dupa 2 ani, acolo unde se simte foarte bine, se intalneste cu Nodul Sud, deci este timpul sa actionam pe ceva demult amanat. Karma este o scorpie, se spune,...

Actualitate 25 Februarie 2020, ora: 07:31

O persoana a murit, iar masina pe care o conducea a ajuns un bot de fiare dupa ce s-a ciocnit violent cu un alt autoturism, la Bacioi. Potrivit politiei, totul s-a intamplat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00 la intrare in satul Bacioi, Ialoveni.