Care sunt cele mai cuminți femei în funcție de zodie

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Parlamentul va examina astăzi, în ședință, programul și echipa Guvernului sub conducerea lui Ion Chicu – candidat desemnat de către Președintele Republicii Moldova, informează CURENTUL. Iată componența Guvernului Chicu: Ion Chicu – Prim-ministru Serghei...

Un moldovean a suferit un grav accident în Marea Britanie, în timp ce era la muncă. Bărbatul are nevoie de peste 50 de mii de dolari pentru tratament. Accidentul a avut loc pe data de 9 noiembrie anul curent, în timp ce Vadim Cangea făcea livrări, în calitate de...

Poliția britanică a arestat 17 persoane, în urma unei operațiuni care a vizat destructurarea unei rețele internaționale de trafic de carne vie, informează The Evening Standard. Au fost efectuate raiduri în 16 orașe din Marea Britanie, echipa britanică de intervenție fiind...

Deși este întrecută de departe de Scorpion sau Vărsător în ceea ce privește răutatea sau intențiile ascunse, femeia Taur merită primul loc în topul „fetelor rele”, pentru că nu are nicio limită când vine vorba de plăcerile ei. Extrem de senzuală și materialistă, este gata să se dedea tuturor viciilor, ca să experimenteze orice deliciu. Indiferent că este vorba să-și înșele partenerul, să bea sau să consume droguri, Taurul nu se dă în lături de la nimic, de aceea ocupă ultimul loc în clasamentul celor mai cuminți fete.

Pe locul 11 - zodia Scorpionului Scorpionul poate schimba lumea atunci când își dorește, pentru că este una dintre cele mai puternice și mai ambițioase zodii. Muncește asiduu și face mult bine în jurul său, dar adesea are un interes sau o intenție ascunsă în spatele faptelor sale. La fel de răzbunător precum Capricornul, înclinat spre bârfă și intrigi asemenea Vărsătorului, duplicitar precum Gemenii, Scorpionul nu se dă în lături de la nimic atunci când vrea să-și atingă scopurile.

Pe locul 5 - zodia Racului Atunci când iubește, Racul nu mai are ochi pentru altcineva în afară de persoana dragă. Deosebit de protector cu cei apropiați, Racul poate fi foarte dulce și blând, dar alta e situația când se simte amenințat. Atunci poate ajunge la acte extreme.

Vă întrebați dacă mai există astăzi femei cuminți? Dacă ne-am lua după standardele de acum 100 de ani, răspunsul ar fi, cu siguranță, nu. Dar ce înseamnă să fii cu adevărat cuminte? Criteriile sunt destul de subiective, mai ales când ești înconjurată de ispite la tot pasul. Putem folosi câteva indicii de moralitate, precum sinceritatea și fidelitatea față de partener, grija față de ceilalți, altruismul, comportamentele sociale decente. Dar cumințenia rămâne, totuși, relativă. Se spune însă că unele zodii sunt predispuse la fapte mai puțin ortodoxe, astfel că putem face un clasament al celor mai cuminți femei în funcție de semnul zodiacal în care s-au născut, cu mențiunea că „fiecare pădure are uscăciunile ei”. Pe locul 1 - cea mai cuminte zodie, Fecioara Fecioarele au un simț moral deosebit, adesea împins până la rigiditate, sunt foarte principiale și respectă toate regulile sociale. Frecvent, ele îmbrățișează o cale spirituală ori se dedică unor activități menite să aducă binele în lume.

