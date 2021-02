Care sunt culorile anului 2021 - Ce semnificație au și cum ne pot influența

Au fost anunțate culorile anului 2021. Ce semnificație au acestea și cum ne pot influența acestea viața, citiți în rândurile ce urmează. Astfel, Institutul american Pantone a ales culorile care definesc anul 2021. Este vorba despre neutrul Ultimate Gray și Illuminating, o variantă vibrantă de gri și galben.

Conform specialiștilor Pantone, cele două culori au fost alese pentru că acestea formează o combinație ce reprezintă optimismul și speranța, dar în același timp definesc puterea și gândirea pozitivă.

În 2016 au mai fost două culori

Astfel, pentru a doua oară în istorie specialiștii americanii au ales nu una, ci două culori pentru a reprezenta anul 2021, despre care se spune că se completează reciproc și aduc vindecare, în conteztul cirzei sanitare mondiale. Prima dată au fost alese două culori în anul 2016, respectiv roz pal și bleu pastel-Rose Quartz și Serenity.

”Ultimate Gray, o nuanță liniștitoare care amintește de nisipul de pe plajă sau de fundațiile solide și stabile de beton și Illuminating, un galben strălucitor care evocă soarele cald, gustul revigorant al unei tarte cu lămâie sau spiritul vesel al verii. Așadar, cu speranță în suflet, am pășit într-un nou an în care ne așteaptă multe incertitudini, dar și vindecare”, au anunțat cei de la Institutul Pantone.

Culorile ne-ar ajuta să scăpăm și de depresia provocată de panedmie

Astfel, fie că vorbim despre un aranjament floral cu care ne decorăm locuința sau despre o ținută în nuanțe de gri-galben nu doar că vom fi la modă, însă ne va ajuta și să scăpăm de depresia provocată de pandemia de coronavirus care încă face ravagii pe mapamond.

Institutul american Pantone a fost fondat în anii 1950 ca o companie de tipografie ce avea sediul în New York. Acum compania își are sediul în New Jeresy, Carlstadt.

Pandmeia va prova depresie multor oameni

Dacă culoare anului 2021 va vindeca depresia rămâne să vedem, însă, până atunci, specialiștii spun că pandemia va băga în depresie foarte mulți oameni.

Potrivit specialiştilor, tot mai mulţi tineri au probleme psihologice din cauza stresului provocat de epidemia de coronavirus. În plus, în ultimele luni la specialişti au apelat numeroase cadre medicale epuizate din cauza efortului și a celor văzute în spitale.